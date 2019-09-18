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РИА Новости

В Сети высмеяли купающуюся в длинном платье Савченко

11:14 18.09.2019 (обновлено: 14:23 18.09.2019)
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© страница Надежды Совченко в FacebookНадежда Савченко во время отдыха на море
Надежда Савченко во время отдыха на море
© страница Надежды Совченко в Facebook
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Интернет-пользователи высмеяли экс-депутата Верховной рады Надежду Савченко из-за фотографий с отдыха в Черногории.
Она опубликовала на странице в фейсбуке фотосессию в длинном бирюзовом платье на фоне морского пейзажа. На одном снимке Савченко прямо в одежде опускается в воду.

"Такого бирюзового цвета вода в море и изумрудного в реках возможна только на Балканах и только в Адриатике. Это из-за наличия минералов медного купороса в недрах. Природа вдохновляет силой своего разнообразия".

Надежда Савченко в Броварском районном суде во время заседания
Надежда Савченко
Пользователи Сети прокомментировали ее фотосессию.
"У меня шторы украли на той неделе. Оказалось, Надя себе на платье взяла", — сыронизировал Папа Гочи.
"На Украине в промышленных зонах не только вода, но и воздух бывает разноцветным", — отметил Oleksandr Shvets.
Некоторые пользователи напомнили экс-парламентарию о том, что она ищет работу и в начале сентября подала документы в украинский центр занятости.
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко. Архивное фото
22 февраля 2018, 10:30РИА Новости
"Выдали доярке костюмчик": Надежду Савченко высмеяли в Сети
"А говорили: ты на заработки уехала", — написал Андрій Шаповалов.
"Это пособие по безработице позволяет отдыхать за рубежом?" — поинтересовалась Ольга Белоярцева.
"Посещение центра занятости не пропустите! А то пособия лишат!" — добавил Vasya Vasyl'ev.
В августе пользователи Сети бурно отреагировали на фотографии, на которых Савченко во время отдыха в Латвии в длинном платье с разрезом прогуливается вдоль побережья, а также на видеоролик, где она в одежде заходит в море и уплывает вдаль.
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Популярные комментарии
Как же риа любят публиковать новости из серии "в сети высмеяли Порошенко/Обама/Джонсон и т.д." Почитаешь, как будто наших политиков из власти не высмеивают в сети, про них почему-то статей таких в риа нет.
18 сентября, 13:07
D.DotRokk .
2211106
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