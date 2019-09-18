В Сети высмеяли купающуюся в длинном платье Савченко

"Такого бирюзового цвета вода в море и изумрудного в реках возможна только на Балканах и только в Адриатике. Это из-за наличия минералов медного купороса в недрах. Природа вдохновляет силой своего разнообразия".

Некоторые пользователи напомнили экс-парламентарию о том, что она ищет работу и в начале сентября подала документы в украинский центр занятости.

В августе пользователи Сети бурно отреагировали на фотографии, на которых Савченко во время отдыха в Латвии в длинном платье с разрезом прогуливается вдоль побережья, а также на видеоролик, где она в одежде заходит в море и уплывает вдаль.