В Сети высмеяли купающуюся в длинном платье Савченко

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Интернет-пользователи высмеяли экс-депутата Верховной рады Надежду Савченко из-за фотографий с отдыха в Черногории.
Она опубликовала на странице в фейсбуке фотосессию в длинном бирюзовом платье на фоне морского пейзажа. На одном снимке Савченко прямо в одежде опускается в воду.
"Такого бирюзового цвета вода в море и изумрудного в реках возможна только на Балканах и только в Адриатике. Это из-за наличия минералов медного купороса в недрах. Природа вдохновляет силой своего разнообразия".
Пользователи Сети прокомментировали ее фотосессию.
"У меня шторы украли на той неделе. Оказалось, Надя себе на платье взяла", — сыронизировал Папа Гочи.
"На Украине в промышленных зонах не только вода, но и воздух бывает разноцветным", — отметил Oleksandr Shvets.
Некоторые пользователи напомнили экс-парламентарию о том, что она ищет работу и в начале сентября подала документы в украинский центр занятости.
22 февраля 2018, 10:30РИА Новости"Выдали доярке костюмчик": Надежду Савченко высмеяли в Сети
"А говорили: ты на заработки уехала", — написал Андрій Шаповалов.
"Это пособие по безработице позволяет отдыхать за рубежом?" — поинтересовалась Ольга Белоярцева.
"Посещение центра занятости не пропустите! А то пособия лишат!" — добавил Vasya Vasyl'ev.
В августе пользователи Сети бурно отреагировали на фотографии, на которых Савченко во время отдыха в Латвии в длинном платье с разрезом прогуливается вдоль побережья, а также на видеоролик, где она в одежде заходит в море и уплывает вдаль.
Надька Савченко фсьо. 😢😢😢 pic.twitter.com/eADTtCMXgY— Не Дума РФ (@nodumagos) 8 августа 2019 г.