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РИА Новости

Порошенко не пришел на допрос по делу о злоупотреблении властью

10:52 18.09.2019 (обновлено: 11:14 18.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Палинчак / Перейти в фотобанкПетр Порошенко
Петр Порошенко
© РИА Новости / Михаил Палинчак
Перейти в фотобанк
Петр Порошенко. Архивное фото
КИЕВ, 18 сен - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко не пришел в среду на допрос в Госбюро расследований по делу о злоупотреблении служебным положением, заявила пресс-секретарь ведомства Анжелика Иванова.
По словам его адвоката Игоря Голованя, экс-президент является свидетелем в четырех уголовных делах, фигурирует в 13. Ранее Порошенко проигнорировал ряд повесток на допрос в Госбюро. Его адвокат заявил, что экс-президент работает в Верховной раде, а это является уважительной причиной для неявки на допрос в дни заседаний парламента. Еще раз бывший президент не пришел на допрос из-за якобы несвоевременно врученной ему повестки. При этом в Госбюро заявили, что повестки были вручены в установленные законом сроки.
"Петр Порошенко был вызван на допрос по уголовному делу, которое касается возможного злоупотребления служебным положением и возможного вмешательства в деятельность судей Украины... Он не пришел. Повестка будет направлена повторно", - заявила Иванова в среду журналистам. Пресс-секретарь отметила, что защита Порошенко объясняет его неявку занятостью в Верховной раде.
По ее словам, речь идет о периоде 2016 года, когда судьи, у которых закончились полномочия, не были своевременно переназначены президентом. Иванова добавила, что в рамках этого же дела следователи Госбюро намерены допросить более тысячи судей и уже приступили к допросам.
Ранее Порошенко давал показания по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском" и уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой", а также о злоупотреблении властью и должностными полномочиями.
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