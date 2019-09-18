Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-18T10:49Z
https://ria.ru/20190918/1558796522.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155876/15/1558761578_0:0:2137:1202_1036x0_80_0_0_b6cd7d8e37836ead3594905a6f35c5c1.jpg
РИА Новости

Российские и таджикские военные уничтожили условного противника на границе

10:49 18.09.2019
316
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБоевая стрельба расчетов ЗРК С-300 "Фаворит" в ходе стратегических командно-штабных учений "Центр-2019" Вооруженных сил РФ
Боевая стрельба расчетов ЗРК С-300 Фаворит в ходе стратегических командно-штабных учений Центр-2019 Вооруженных сил РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ПОЛИГОН ЛЯУР (Таджикистан), 18 сен – РИА Новости. Военные России и Таджикистана отразили нападение условных боевиков, пытавшихся пересечь государственную границу, в рамках стратегического командно-штабного учения "Центр-2019".
Подразделения российской 201-ой военной базы совместно с вооруженными силами Таджикистана провели операцию по блокированию и уничтожению условных незаконных вооруженных формирований при попытке перейти государственную границу. Розыгрыш практических действий войск состоялся на полигоне "Ляур" на территории Таджикистана в рамках стратегического командно-штабного учения "Центр-2019".
В ходе учений было задействовано свыше тысячи российских и таджикских военнослужащих и около 300 единиц вооружения, военной и специальной техники.
По замыслу учений, незаконное вооруженное формирование численностью более 100 человек в пешем порядке и на вооруженных пикапах совершило нападение на пограничную заставу Таджикистана.
С-300 и С-400 перехватили более 80 целей на учениях Центр-2019
17 сентября, 18:45РИА Новости
С-300 и С-400 перехватили более 80 целей на учениях "Центр-2019"Боевые расчеты комплексов С-300 и С-400 в ходе учений отразили нападение условного противника на полигоне Ашулук под Астраханью. Подразделения ПВО перехватили более 80 воздушных целей, в том числе ударные беспилотники, крылатые и баллистические ракеты.
В ходе операции для оценки обстановки и разведки с аэродрома "Гиссар" были подняты два самолета-разведчика Л-39. Определив координаты расположения огневых средств и живой силы противника, экипажи российских и таджикских боевых вертолетов Ми-24 нанесли удары неуправляемыми ракетами, а российские расчеты 120 мм минометов "Сани" вытеснили огнем условных террористов, укрывшихся в горах. Понеся серьезные потери, "боевики" совершили отход к населенному пункту и взяли в заложники мирных жителей.
Сотрудники погранвойск и МВД Республики Таджикистан провели специальную операцию по уничтожению условных боевиков, освобождению заложников и эвакуации мирных жителей. С целью недопущения дальнейшего продвижения противника вглубь территории, российские мотострелки и спецназ министерства обороны Республики Таджикистан заняли оборону на господствующих высотах.
Расчеты российских беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10" провели воздушную разведку и вскрыли районы разрозненных групп противника, и уничтожили их огнем реактивных систем залпового огня "Град".
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
17 сентября, 10:01РИА Новости
С-400 и "Панцири" создали воздушный щит на учениях "Центр-2019"
Стратегическое командно-штабное учение "Центр-2019" проходит с 16 по 21 сентября 2019 года на шести общевойсковых полигонах "Тоцкий", "Донгуз", "Аданак", "Чебаркульский", "Юргинский", "Алейский" и полигонах ВВС и войск ПВО "Ашулук", "Сафакулево" на территории Российской Федерации, а также в акватории Каспийского моря. Отдельные эпизоды ведения борьбы с незаконными вооруженными формированиями проходят на полигонах государств-партнеров по отдельным планам.
Всего в СКШУ "Центр-2019" принимает участие около 128 тысяч военнослужащих, более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения, в том числе в практических действиях войск на полигонах "Донгуз", "Тоцкий", "Аданак" в европейской части Российской Федерации будут задействованы до 12950 человек (из них военнослужащих Российской Федерации – до 10700, иностранных государств – до 2250 человек), танков – до 250, боевых машин пехоты и бронетранспортеров – до 450, артиллерийских систем и РСЗО – до 200.
200000
Обсудить 0
Ми-24ТаджикистанРоссияБезопасность
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом
Путин приветствовал участников конференции по конкуренции под эгидой БРИКС
РИА
Новости
Боевая стрельба расчетов ЗРК С-300 Фаворит в ходе стратегических командно-штабных учений Центр-2019 Вооруженных сил РФ
Российские боевые расчеты показали высокий уровень на учениях "Центр-2019"
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
В Белоруссии судят россиянина, подозреваемого в ввозе наркотиков из Европы
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер
Риск жесткого Brexit сохраняется, несмотря на меры Британии, заявил Юнкер
Лента
новостей
Небоскребы делового центра Москва-сити
В Москве минувшая ночь стала самой холодной с начала осени
Петр Порошенко
Порошенко не пришел на допрос по делу о злоупотреблении властью
Участники мотофестиваля во время мотопробега по Садовому кольцу в Москве
В Москве в субботу перекроют Садовое кольцо для проведения мотофестиваля
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
Минобороны Ирана отвергло обвинения в атаках на объекты в Саудовской Аравии
Судна северокорейскийх браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю.
В Японском море браконьеры из КНДР напали на российских пограничников
Ливан
В Ливане задержали боевика ИГ*
Флаг над зданием Рейхстага в Берлине
Германия продлила эмбарго на поставки оружия в Саудовскую Аравию
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС наносит удары крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов в Сирии
В России рассказали о ракете с "недостижимой дальностью" действия
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК начал проверку после гибели рабочего при хлопке парогенератора в Якутске
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:11В центре Москвы нашли надгробие начала XVIII века
08:02Сахалинский суд приступил к рассмотрению апелляции по косаткам из бухты
08:00В Москве ожидается облачная погода с кратковременными дождями
07:59Кипр планирует досрочно погасить кредит МВФ
07:53Суд в Японии оправдал трех сотрудников компании-оператора АЭС "Фукусима-1"
07:46Ли Кэцян заявил, что у России и Китая огромные перспективы сотрудничества
07:37Казахстанец пытался провезти на родину гранату в автобусе из России
07:34СК завел дело после взрыва гранаты и гибели мужчины в Челябинской области
07:17Останки японских военнопленных, переданных Россией, принадлежат не японцам
06:56В Минздраве рассказали, сколько алкоголя в день можно выпивать
06:54Президент Эстонии пожаловалась на усталость от Украины
06:40Число погибших при взрыве в Афганистане возросло до семи человек
06:19Таиланд отменяет въездные анкеты для иностранцев
06:17На юге Афганистана произошел взрыв, три человека погибли, 45 ранены
06:04В США разведчик подал жалобу после общения Трампа с иностранным лидером
06:01Правительство Японии разработало план первой турпоездки на Кунашир и Итуруп
05:59В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
05:26Трамп оставил автограф на стене на границе с Мексикой
05:22Глава Пентагона заявил, что США не готовы к гибридной войне с Россией
05:04Эксперт оценил усилия России и Сирии по восстановлению памятников Пальмиры
Лента новостейМолния