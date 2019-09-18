Российские и таджикские военные уничтожили условного противника на границе

ПОЛИГОН ЛЯУР (Таджикистан), 18 сен – РИА Новости. Военные России и Таджикистана отразили нападение условных боевиков, пытавшихся пересечь государственную границу, в рамках стратегического командно-штабного учения "Центр-2019".
Подразделения российской 201-ой военной базы совместно с вооруженными силами Таджикистана провели операцию по блокированию и уничтожению условных незаконных вооруженных формирований при попытке перейти государственную границу. Розыгрыш практических действий войск состоялся на полигоне "Ляур" на территории Таджикистана в рамках стратегического командно-штабного учения "Центр-2019".
В ходе учений было задействовано свыше тысячи российских и таджикских военнослужащих и около 300 единиц вооружения, военной и специальной техники.
По замыслу учений, незаконное вооруженное формирование численностью более 100 человек в пешем порядке и на вооруженных пикапах совершило нападение на пограничную заставу Таджикистана.
17 сентября, 18:45РИА НовостиС-300 и С-400 перехватили более 80 целей на учениях "Центр-2019"Боевые расчеты комплексов С-300 и С-400 в ходе учений отразили нападение условного противника на полигоне Ашулук под Астраханью. Подразделения ПВО перехватили более 80 воздушных целей, в том числе ударные беспилотники, крылатые и баллистические ракеты.
В ходе операции для оценки обстановки и разведки с аэродрома "Гиссар" были подняты два самолета-разведчика Л-39. Определив координаты расположения огневых средств и живой силы противника, экипажи российских и таджикских боевых вертолетов Ми-24 нанесли удары неуправляемыми ракетами, а российские расчеты 120 мм минометов "Сани" вытеснили огнем условных террористов, укрывшихся в горах. Понеся серьезные потери, "боевики" совершили отход к населенному пункту и взяли в заложники мирных жителей.
Сотрудники погранвойск и МВД Республики Таджикистан провели специальную операцию по уничтожению условных боевиков, освобождению заложников и эвакуации мирных жителей. С целью недопущения дальнейшего продвижения противника вглубь территории, российские мотострелки и спецназ министерства обороны Республики Таджикистан заняли оборону на господствующих высотах.
Расчеты российских беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10" провели воздушную разведку и вскрыли районы разрозненных групп противника, и уничтожили их огнем реактивных систем залпового огня "Град".
Стратегическое командно-штабное учение "Центр-2019" проходит с 16 по 21 сентября 2019 года на шести общевойсковых полигонах "Тоцкий", "Донгуз", "Аданак", "Чебаркульский", "Юргинский", "Алейский" и полигонах ВВС и войск ПВО "Ашулук", "Сафакулево" на территории Российской Федерации, а также в акватории Каспийского моря. Отдельные эпизоды ведения борьбы с незаконными вооруженными формированиями проходят на полигонах государств-партнеров по отдельным планам.
Всего в СКШУ "Центр-2019" принимает участие около 128 тысяч военнослужащих, более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения, в том числе в практических действиях войск на полигонах "Донгуз", "Тоцкий", "Аданак" в европейской части Российской Федерации будут задействованы до 12950 человек (из них военнослужащих Российской Федерации – до 10700, иностранных государств – до 2250 человек), танков – до 250, боевых машин пехоты и бронетранспортеров – до 450, артиллерийских систем и РСЗО – до 200.