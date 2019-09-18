Российские и таджикские военные уничтожили условного противника на границе

ПОЛИГОН ЛЯУР (Таджикистан), 18 сен – РИА Новости. Военные России и Таджикистана отразили нападение условных боевиков, пытавшихся пересечь государственную границу, в рамках стратегического командно-штабного учения "Центр-2019".

Подразделения российской 201-ой военной базы совместно с вооруженными силами Таджикистана провели операцию по блокированию и уничтожению условных незаконных вооруженных формирований при попытке перейти государственную границу. Розыгрыш практических действий войск состоялся на полигоне "Ляур" на территории Таджикистана в рамках стратегического командно-штабного учения "Центр-2019".

В ходе учений было задействовано свыше тысячи российских и таджикских военнослужащих и около 300 единиц вооружения, военной и специальной техники.

По замыслу учений, незаконное вооруженное формирование численностью более 100 человек в пешем порядке и на вооруженных пикапах совершило нападение на пограничную заставу Таджикистана.

В ходе операции для оценки обстановки и разведки с аэродрома "Гиссар" были подняты два самолета-разведчика Л-39. Определив координаты расположения огневых средств и живой силы противника, экипажи российских и таджикских боевых вертолетов Ми-24 нанесли удары неуправляемыми ракетами, а российские расчеты 120 мм минометов "Сани" вытеснили огнем условных террористов, укрывшихся в горах. Понеся серьезные потери, "боевики" совершили отход к населенному пункту и взяли в заложники мирных жителей.

Сотрудники погранвойск и МВД Республики Таджикистан провели специальную операцию по уничтожению условных боевиков, освобождению заложников и эвакуации мирных жителей. С целью недопущения дальнейшего продвижения противника вглубь территории, российские мотострелки и спецназ министерства обороны Республики Таджикистан заняли оборону на господствующих высотах.

Расчеты российских беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10" провели воздушную разведку и вскрыли районы разрозненных групп противника, и уничтожили их огнем реактивных систем залпового огня "Град".

Стратегическое командно-штабное учение "Центр-2019" проходит с 16 по 21 сентября 2019 года на шести общевойсковых полигонах "Тоцкий", "Донгуз", "Аданак", "Чебаркульский", "Юргинский", "Алейский" и полигонах ВВС и войск ПВО "Ашулук", "Сафакулево" на территории Российской Федерации, а также в акватории Каспийского моря. Отдельные эпизоды ведения борьбы с незаконными вооруженными формированиями проходят на полигонах государств-партнеров по отдельным планам.