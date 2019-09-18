В Раде потребовали разъяснить стратегию по урегулированию в Донбассе

Народный депутат Святослав Вакарчук во время заседания Верховной Рады в Киеве. Архивное фото

Народный депутат Святослав Вакарчук во время заседания Верховной Рады в Киеве

КИЕВ, 18 сен - РИА Новости. Фракция партии "Голос" в Верховной раде Украины требует разъяснить стратегию властей по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил глава партии, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.

"В последнее время звучат много разных заявлений, где называются разные формулы с разными именами, за которыми стоит туман. Фракция "Голос" требует объяснить четкую политику, что означает "стремление к миру", какой ценой, что мы будем делать. Потому что сейчас складывается впечатление, что за туманными словами есть большое стремление идти к утрате суверенитета Украины", - заявил Вакарчук, выступая в Раде в среду.

Ранее представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма заявил, что в отношении "формулы Штайнмайера" есть определенные моменты, с которыми "можно согласиться, но есть с чем категорически нет". По его мнению, решение по "формуле Штайнмайера" должны принять лидеры стран-участниц "нормандского формата".