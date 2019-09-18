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РИА Новости

В Раде потребовали разъяснить стратегию по урегулированию в Донбассе

10:44 18.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНародный депутат Святослав Вакарчук во время заседания Верховной Рады в Киеве
Народный депутат Святослав Вакарчук во время заседания Верховной Рады в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Народный депутат Святослав Вакарчук во время заседания Верховной Рады в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 18 сен - РИА Новости. Фракция партии "Голос" в Верховной раде Украины требует разъяснить стратегию властей по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил глава партии, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.
"В последнее время звучат много разных заявлений, где называются разные формулы с разными именами, за которыми стоит туман. Фракция "Голос" требует объяснить четкую политику, что означает "стремление к миру", какой ценой, что мы будем делать. Потому что сейчас складывается впечатление, что за туманными словами есть большое стремление идти к утрате суверенитета Украины", - заявил Вакарчук, выступая в Раде в среду.
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Ранее представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма заявил, что в отношении "формулы Штайнмайера" есть определенные моменты, с которыми "можно согласиться, но есть с чем категорически нет". По его мнению, решение по "формуле Штайнмайера" должны принять лидеры стран-участниц "нормандского формата".
"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеСвятослав ВакарчукДонбассВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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