В Приморье в детском центре нашли тонну фальсифицированного масла

ВЛАДИВОСТОК, 18 сен – РИА Новости. Специалисты Россельхознадзора нашли во всероссийском детском центре "Океан" во Владивостоке одну тонну фальсифицированного сливочного масла и 76 килограмм сыра, сообщает региональное управление ведомства.

Управление Россельхознадзора выявило факт поставки в "Океан" сливочного масла производителя ООО "Молсервис плюс", при этом компания уже не производит масло такого наименования.

"Установлено, что поставщик ИП Михалев А.А. произвел поставку в детский центр "Океан" 1 тысячи килограммов сливочного масла с явными признаками фальсификации и в отсутствии товаросопроводительных документов... А ВДЦ "Океан" принял небезопасную продукцию неизвестного происхождения", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе внеплановой проверки в детском центре также было обнаружено 67,4 килограмма сыра "Российский" ОАО "Алейский маслосыркомбинат" с признаками фальсификации. Производитель сообщил, что упаковка и маркировка этого сыра не соответствуют используемым на предприятии. В дату, указанную на маркировке, сыр "Российский" комбинатом не производился, отмечает управление.

Сыр также изъят и передан на ответственное хранение.