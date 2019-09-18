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РИА Новости

В Приморье в детском центре нашли тонну фальсифицированного масла

10:34 18.09.2019
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CC0 / Pixabay/ Сongerdesign / Сливочное масло
Сливочное масло
CC0 / Pixabay/ Сongerdesign /
Сливочное масло. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 18 сен – РИА Новости. Специалисты Россельхознадзора нашли во всероссийском детском центре "Океан" во Владивостоке одну тонну фальсифицированного сливочного масла и 76 килограмм сыра, сообщает региональное управление ведомства.
Управление Россельхознадзора выявило факт поставки в "Океан" сливочного масла производителя ООО "Молсервис плюс", при этом компания уже не производит масло такого наименования.
"Установлено, что поставщик ИП Михалев А.А. произвел поставку в детский центр "Океан" 1 тысячи килограммов сливочного масла с явными признаками фальсификации и в отсутствии товаросопроводительных документов... А ВДЦ "Океан" принял небезопасную продукцию неизвестного происхождения", - говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе внеплановой проверки в детском центре также было обнаружено 67,4 килограмма сыра "Российский" ОАО "Алейский маслосыркомбинат" с признаками фальсификации. Производитель сообщил, что упаковка и маркировка этого сыра не соответствуют используемым на предприятии. В дату, указанную на маркировке, сыр "Российский" комбинатом не производился, отмечает управление.
Сыр также изъят и передан на ответственное хранение.
Поставщик продукции вызван для составления протокола об административном правонарушении, кроме того, в отношении центра "Океан" возбуждено дело об административном правонарушении, сообщает ведомство.
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ПриморьеРоссельхознадзорВладивостокПроисшествия
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