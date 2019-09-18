В Кабардино-Балкарии нейтрализовали двух боевиков

ПЯТИГОРСК, 18 сен — РИА Новости. В Кабардино-Балкарии в ходе контртеррористической операции нейтрализовали двух экстремистов, сообщили в информационном центре НАК.
Операция проходила в городе Чегема — накануне силовикам стало известно, что в одном из частных домов на окраине могут скрываться боевики и их пособники.
Здание оцепили, подозреваемым предложили сдаться, но они открыли огонь. Началась перестрелка, в ходе которой преступников ликвидировали.
"Личности боевиков предварительно установлены. По имеющимся данным, они намеревались совершить преступления террористической направленности на территории республики", — уточняется в релизе.
В доме нашли самодельное взрывное устройство, автоматы и боеприпасы. Никто из силовиков или гражданского населения не пострадал.
Во вторник начальник главного управления МВД по противодействию экстремизму генерал-майор полиции Олег Ильиных рассказал, что в 2019 году законспирированные ячейки "Исламского государства"* выявлены в 17 регионах, в том числе в Кабардино-Балкарии.
Предыдущая крупная операция в республике прошла в конце августа, когда ФСБ предотвратила серию терактов, обезвредив самодельные взрывные устройства большой мощности.
В конце июля первый заместитель генпрокурора Александр Буксман сообщил, что практика упреждения стабильна — почти 20 случаев с начала года.
* Террористическая организация, запрещенная в России.