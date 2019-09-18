Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-18T14:25Z
https://ria.ru/20190918/1558795425.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155879/96/1558799651_0:149:3375:2047_1036x0_80_0_0_a1c2d070c64fa6804b76cde8008c359e.jpg
РИА Новости

В Кабардино-Балкарии нейтрализовали двух боевиков

10:21 18.09.2019 (обновлено: 14:25 18.09.2019)
4987
© РИА Новости / НАКСотрудники правоохранительных органов во время КТО в Кабардино-Балкарии. Стоп-кадр оперативной видеосъемки
Сотрудники правоохранительных органов во время КТО в Кабардино-Балкарии. Стоп-кадр оперативной видеосъемки
© РИА Новости / НАК
ПЯТИГОРСК, 18 сен — РИА Новости. В Кабардино-Балкарии в ходе контртеррористической операции нейтрализовали двух экстремистов, сообщили в информационном центре НАК.
Операция проходила в городе Чегема — накануне силовикам стало известно, что в одном из частных домов на окраине могут скрываться боевики и их пособники.
Здание оцепили, подозреваемым предложили сдаться, но они открыли огонь. Началась перестрелка, в ходе которой преступников ликвидировали.
"Личности боевиков предварительно установлены. По имеющимся данным, они намеревались совершить преступления террористической направленности на территории республики", — уточняется в релизе.
В доме нашли самодельное взрывное устройство, автоматы и боеприпасы. Никто из силовиков или гражданского населения не пострадал.
Во вторник начальник главного управления МВД по противодействию экстремизму генерал-майор полиции Олег Ильиных рассказал, что в 2019 году законспирированные ячейки "Исламского государства"* выявлены в 17 регионах, в том числе в Кабардино-Балкарии.
Предыдущая крупная операция в республике прошла в конце августа, когда ФСБ предотвратила серию терактов, обезвредив самодельные взрывные устройства большой мощности.
В конце июля первый заместитель генпрокурора Александр Буксман сообщил, что практика упреждения стабильна — почти 20 случаев с начала года.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Сотрудник ФСБ РФ на месте обнаружения тайника со взрывными устройствами в Кабардино-Балкарии
29 августа, 12:48РИА Новости
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2019 году
5721102
Обсудить 0
Национальный антитеррористический комитет РФРИА НовостиЧегемПроисшествия
Рекомендуем
Пандус, установленный возле поликлиники района Лимбяяха в Новом Уренгое
На Ямале возле поликлиники установили пандус с опорой ЛЭП посередине
РИА
Новости
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС наносит удары крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов в Сирии
В России рассказали о ракете с "недостижимой дальностью" действия
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов
Губернатор Морозов не будет увольнять чиновницу из-за селфи в "шоколаде"
Контртеррористическая операция в Кизилюртовском районе Республики Дагестан
В Кабардино-Балкарии проводят контртеррористическую операцию
Лента
новостей
Одно из судов северокорейскийх браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
Ранения при нападении браконьеров из КНДР получили четверо пограничников
Анастасия Заворотнюк
Заворотнюк пришла в сознание, сообщили СМИ
Счетчик государственного долга США на Манхэттене в Нью-Йорке. 15 февраля 2019
Россия в июле снизила вложения в госдолг США на 2,35 миллиарда долларов
Девочка идет через лес
СМИ: под Липецком семья инсценировала пропажу дочки, не желая вести в школу
В операционной
В Индии мужчине удалили десятисантиметровый "дьявольский" рог
Сотрудники ракетно-космической корпорации Энергия укладывают робота Федора в специальный футляр после полета на МКС
Тестирование робота "Федора" после полета на МКС закончено
Актриса Анастасия Заворотнюк на презентации российской версии журнала The Hollywood Reporter в Москве
Врач рассказал подробности диагноза Заворотнюк
Момент удара студента-первокурсника в Приморском индустриальному колледже
Первокурсница избила инвалида в Приморье: подросток в больнице
Машина Следственного комитета Российской Федерации
В Удмуртии представлявшийся девушкой-моделью мужчина развратил 19 девочек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:11В центре Москвы нашли надгробие начала XVIII века
08:02Сахалинский суд приступил к рассмотрению апелляции по косаткам из бухты
08:00В Москве ожидается облачная погода с кратковременными дождями
07:59Кипр планирует досрочно погасить кредит МВФ
07:53Суд в Японии оправдал трех сотрудников компании-оператора АЭС "Фукусима-1"
07:46Ли Кэцян заявил, что у России и Китая огромные перспективы сотрудничества
07:37Казахстанец пытался провезти на родину гранату в автобусе из России
07:34СК завел дело после взрыва гранаты и гибели мужчины в Челябинской области
07:17Останки японских военнопленных, переданных Россией, принадлежат не японцам
06:56В Минздраве рассказали, сколько алкоголя в день можно выпивать
06:54Президент Эстонии пожаловалась на усталость от Украины
06:40Число погибших при взрыве в Афганистане возросло до семи человек
06:19Таиланд отменяет въездные анкеты для иностранцев
06:17На юге Афганистана произошел взрыв, три человека погибли, 45 ранены
06:04В США разведчик подал жалобу после общения Трампа с иностранным лидером
06:01Правительство Японии разработало план первой турпоездки на Кунашир и Итуруп
05:59В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
05:26Трамп оставил автограф на стене на границе с Мексикой
05:22Глава Пентагона заявил, что США не готовы к гибридной войне с Россией
05:04Эксперт оценил усилия России и Сирии по восстановлению памятников Пальмиры
Лента новостейМолния