В Кабардино-Балкарии нейтрализовали двух боевиков

Сотрудники правоохранительных органов во время КТО в Кабардино-Балкарии. Стоп-кадр оперативной видеосъемки

ПЯТИГОРСК, 18 сен — РИА Новости. В Кабардино-Балкарии в ходе контртеррористической операции нейтрализовали двух экстремистов, сообщили в информационном центре НАК.

Операция проходила в городе Чегема — накануне силовикам стало известно, что в одном из частных домов на окраине могут скрываться боевики и их пособники.

Здание оцепили, подозреваемым предложили сдаться, но они открыли огонь. Началась перестрелка, в ходе которой преступников ликвидировали.

"Личности боевиков предварительно установлены. По имеющимся данным, они намеревались совершить преступления террористической направленности на территории республики", — уточняется в релизе.

В доме нашли самодельное взрывное устройство, автоматы и боеприпасы. Никто из силовиков или гражданского населения не пострадал.

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Во вторник начальник главного управления МВД по противодействию экстремизму генерал-майор полиции Олег Ильиных рассказал, что в 2019 году законспирированные ячейки "Исламского государства"* выявлены в 17 регионах, в том числе в Кабардино-Балкарии.

Предыдущая крупная операция в республике прошла в конце августа, когда ФСБ предотвратила серию терактов, обезвредив самодельные взрывные устройства большой мощности.

В конце июля первый заместитель генпрокурора Александр Буксман сообщил, что практика упреждения стабильна — почти 20 случаев с начала года.