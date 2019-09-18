Губернатор Морозов не будет увольнять чиновницу из-за селфи в "шоколаде"

САМАРА, 18 сен — РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов не будет увольнять своего советника Светлану Опенышеву за селфи в "шоколадной" ванне, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы региона Тимофей Гончарук.

Ранее женщина выложила в Instagram фотографию с отдыха в азербайджанском санатории, где она принимает нафталановую ванну, с подписью "Много шоколада не бывает".

Пост вызвал критику со стороны ее руководителя — он назвал поведение Опенышевой "чудачеством" и призвал "жить более скромно". Началась служебная проверка, по итогам которой предстояло решить, увольнять чиновницу или нет.

Опенышева публично попросила прощения и удалила публикацию. Многие пользователи соцсетей поддержали ее, отметив, что извиняться не за что.