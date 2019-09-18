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РИА Новости

Губернатор Морозов не будет увольнять чиновницу из-за селфи в "шоколаде"

09:53 18.09.2019 (обновлено: 10:34 18.09.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГубернатор Ульяновской области Сергей Морозов
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
САМАРА, 18 сен — РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов не будет увольнять своего советника Светлану Опенышеву за селфи в "шоколадной" ванне, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы региона Тимофей Гончарук.
Ранее женщина выложила в Instagram фотографию с отдыха в азербайджанском санатории, где она принимает нафталановую ванну, с подписью "Много шоколада не бывает".
Пост вызвал критику со стороны ее руководителя — он назвал поведение Опенышевой "чудачеством" и призвал "жить более скромно". Началась служебная проверка, по итогам которой предстояло решить, увольнять чиновницу или нет.
Опенышева публично попросила прощения и удалила публикацию. Многие пользователи соцсетей поддержали ее, отметив, что извиняться не за что.
Недельный курс нафталановых ванн стоит 650 долларов. Во вторник комиссия по этике в правительстве региона рекомендовала Морозову не увольнять Опенышеву и ограничиться выговором.
Советник губернатора Ульяновской области по IT-сфере Светлана Опенышева
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15028982563
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Сергей Морозов (политик)Ульяновская областьУльяновскОбщество
Популярные комментарии
До маразма доходит. Что она не человек на заработанные деньги пролечиться? Вот такие вот под козырек и репрессировали всех. А паотом Сталин виноват.
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InGood FitRu
4121007
А выговор за неудачную шутку. Видимо, должна была догадаться, что некоторые даже в лечении псориаза могут увидеть признаки роскошной жизни
18 сентября, 10:59
Нина Семенова
3260003
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