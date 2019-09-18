Режим работы Московского центрального кольца изменится 20-22 сентября

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Режим работы Московского центрального кольца (МЦК) и график движения поездов "Ласточка" изменится в утренние и вечерние часы с 20 по 22 сентября, сообщает пресс-служба ГУП "Московский метрополитен".

"Режим работы станций Московского центрального кольца и график курсирования поездов "Ласточка" будут изменены с 20 по 22 сентября включительно. Изменения коснутся работы МЦК рано утром и поздно вечером. Это необходимо для модернизации инфраструктуры в ночные технологические "окна" и последующего сокращения интервалов движения поездов", - говорится в сообщении.

МЦК будет закрываться раньше в пятницу и в субботу, 20 и 21 сентября. "Последний поезд со всеми остановками уйдет со станции "Андроновка" в 22.00. Следующие за ним поезда до 23.40 будут проходить только часть маршрута. После 23.40 поезда на МЦК перестанут курсировать", - отметили в пресс-службе.

Также утром в субботу первые поезда на МЦК начнут курсировать в 5.50, а в воскресенье – в 5.44.

"В эти выходные дни до 7.30 поезда будут курсировать с большими интервалами (до 40 минут)", - сообщили в Московском метро.

Отмечается, что в обычном режиме МЦК возобновит свою работу утром в воскресенье, 22 сентября, после 7.30.