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РИА Новости

Режим работы Московского центрального кольца изменится 20-22 сентября

09:52 18.09.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМЦК
МЦК
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МЦК. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Режим работы Московского центрального кольца (МЦК) и график движения поездов "Ласточка" изменится в утренние и вечерние часы с 20 по 22 сентября, сообщает пресс-служба ГУП "Московский метрополитен".
"Режим работы станций Московского центрального кольца и график курсирования поездов "Ласточка" будут изменены с 20 по 22 сентября включительно. Изменения коснутся работы МЦК рано утром и поздно вечером. Это необходимо для модернизации инфраструктуры в ночные технологические "окна" и последующего сокращения интервалов движения поездов", - говорится в сообщении.
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МЦК будет закрываться раньше в пятницу и в субботу, 20 и 21 сентября. "Последний поезд со всеми остановками уйдет со станции "Андроновка" в 22.00. Следующие за ним поезда до 23.40 будут проходить только часть маршрута. После 23.40 поезда на МЦК перестанут курсировать", - отметили в пресс-службе.
Также утром в субботу первые поезда на МЦК начнут курсировать в 5.50, а в воскресенье – в 5.44.
"В эти выходные дни до 7.30 поезда будут курсировать с большими интервалами (до 40 минут)", - сообщили в Московском метро.
Отмечается, что в обычном режиме МЦК возобновит свою работу утром в воскресенье, 22 сентября, после 7.30.
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Инфраструктуру Московского центрального кольца обновляют для сокращения интервалов движения "Ласточек". После проведения всех необходимых работ поезда будут ходить в часы пик каждые 4 минуты вместо 5, а в обычное время – каждые 8 минут вместо 10.
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Московское центральное кольцо (МЦК)МоскваМосковский метрополитенОбщество
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