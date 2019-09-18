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РИА Новости

Организатора несогласованного митинга в Улан-Удэ арестовали на десять суток

09:38 18.09.2019 (обновлено: 09:43 18.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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КРАСНОЯРСК, 18 сен - РИА Новости. Суд приговорил организатора несанкционированного митинга в столице Бурятии Улан-Удэ Петра Дондукова к десяти суткам ареста, сообщает пресс-служба Советского районного суда Улан-Удэ.
В минувший четверг не согласные с итогами выборов мэра Улан-Удэ люди собрались на несанкционированный митинг на площади Советов и отказались расходиться. При этом один из них распылил в сторону силовиков аэрозоль из газового баллончика, вследствие чего сотрудник Росгвардии получил ожог глаз. Возбуждено уголовное дело, подозреваемого задержали.
"Постановлением суда от 17 сентября 2019 года ему (Дондукову - ред.) назначено наказание в виде административного ареста на срок 10 суток", - говорится в сообщении.
В суде пояснили, что постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение 10 дней в Верховном суде Республики Бурятия.
На выборах в Улан-Удэ самовыдвиженец Игорь Шутенков, бывший до этого врио главы городской администрации, с 52,52% голосов обошел сенатора Вячеслава Мархаева, баллотировавшего от КПРФ и набравшего 36,58%.
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РосгвардияВячеслав МархаевКПРФРоссияБурятияКрасноярскПроисшествия
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