Организатора несогласованного митинга в Улан-Удэ арестовали на десять суток

КРАСНОЯРСК, 18 сен - РИА Новости. Суд приговорил организатора несанкционированного митинга в столице Бурятии Улан-Удэ Петра Дондукова к десяти суткам ареста, сообщает пресс-служба Советского районного суда Улан-Удэ.

В минувший четверг не согласные с итогами выборов мэра Улан-Удэ люди собрались на несанкционированный митинг на площади Советов и отказались расходиться. При этом один из них распылил в сторону силовиков аэрозоль из газового баллончика, вследствие чего сотрудник Росгвардии получил ожог глаз. Возбуждено уголовное дело, подозреваемого задержали.

"Постановлением суда от 17 сентября 2019 года ему (Дондукову - ред.) назначено наказание в виде административного ареста на срок 10 суток", - говорится в сообщении.

В суде пояснили, что постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение 10 дней в Верховном суде Республики Бурятия.