Роскачество рассказало, как выбрать белое вино

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Роскачество опубликовало Роскачество опубликовало рекомендации по выбору белого вина.

Отмечается, что в основном россияне предпочитают покупать итальянские вина.

"Постепенно набирают популярность и вина России. Зачастую по цене они гораздо привлекательней импортных образцов. Главное — не ошибиться с качеством", — говорится в сообщении.

Так, вино должно быть в стеклянной бутылке, на него не должен падать прямой солнечный свет, оно должно быть чистого, прозрачного цвета, без посторонних включений. Янтарный цвет говорит об окислении вина при производстве или хранении.

В то же время Роскачество рекомендует выбирать отечественные вина из винограда, выращенного в России, обращая внимание на обозначение ЗГУ — "вино защищенного географического указания".

Нижняя ценовая граница белых вин из российского винограда, на которые стоит обращать внимание, — порядка 250 рублей за бутылку.

"Однако качественное вино по такой цене могут выпускать лишь отдельные крупнейшие производители с площадями виноградников от тысячи гектаров", — считает заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

Подавать белые вина рекомендуется при температуре от восьми до 12 градусов. Гастрономическими парами могут стать морепродукты, холодные рыбные закуски, рыба на пару, на гриле, мясо птицы и фрукты.

Из отечественных сортов стоит обратить внимание на крымский сорт "Кокур белый" или донской автохтон "Сибирьковый".

Что касается года урожая, то большинство недорогих российских белых вин производятся в расчете на то, чтобы быть выпитыми в течение первого года с момента производства.