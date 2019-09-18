Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-18T10:45Z
https://ria.ru/20190918/1558792238.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155486/50/1554865024_14:158:1014:720_1036x0_80_0_0_8971c9a5da770bd6e29026bbc766806a.jpg
РИА Новости

В Кабардино-Балкарии проводят контртеррористическую операцию

07:41 18.09.2019 (обновлено: 10:45 18.09.2019)
19391
© Фото : НАК РФКонтртеррористическая операция в Кизилюртовском районе Республики Дагестан
Контртеррористическая операция в Кизилюртовском районе Республики Дагестан
© Фото : НАК РФ
ПЯТИГОРСК, 18 сен — РИА Новости. В части города Чегема в Кабардино-Балкарии ввели режим контртеррористической операции, сообщили в региональном оперативном штабе.
Уточняется, что накануне силовики узнали о возможном местонахождении планирующих теракт экстремистов и их пособников.
Работа ведется в сегменте, ограниченном улицей Кярова, 2-м Промышленным проездом, руслом реки Чегем и восточной окраиной города. По оперативным данным, преступники могут скрываться в одном из частных домов.
Во вторник начальник главного управления МВД по противодействию экстремизму генерал-майор полиции Олег Ильиных рассказал, что в 2019 году законспирированные ячейки "Исламского государства"* выявлены в 17 регионах, в том числе в Кабардино-Балкарии.
Последняя крупная операция в республике прошла в конце августа, когда ФСБ предотвратила серию терактов, обезвредив самодельные взрывные устройства большой мощности.
В конце июля первый заместитель генпрокурора Александр Буксман сообщил, что практика упреждения стабильна — почти 20 случаев с начала года.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
18 апреля, 14:43РИА Новости
В МИД ответили на комментарии Дезира по контртеррористическим операциям
12443875
РоссияКабардино-БалкарияБезопасностьПроисшествия
Рекомендуем
Судна северокорейскийх браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю.
В Японском море браконьеры из КНДР напали на российских пограничников
РИА
Новости
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС наносит удары крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов в Сирии
В России рассказали о ракете с "недостижимой дальностью" действия
Владимир Жириновский
Жириновский назвал две страны, которые должны объединиться с Россией
Посол Белоруссии в России, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко
План интеграции России и Белоруссии могут утвердить к восьмому декабря
Лента
новостей
Новый детский сад открылся в Красноярске 10
Задержан подозреваемый в нападении на девочку в детсаду Хакасии
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
На Украине признали, что Западу трудно придерживаться санкций против России
Инспектор Специального батальона ГИБДД на маршруте патрулирования.
СМИ: в ГИБДД рассказали, при каком условии с человека могут списать штрафы
В операционной
В Индии мужчине удалили десятисантиметровый "дьявольский" рог
Пробирки с образцами крови для исследований в онкологическом диспансере
Онколог предсказал скачок смертности от рака в России в ближайшие годы
Авианосец класса Nimitz Abraham Lincoln ВМС США в Аравийском море. 21 мая 2019
Саудовская Аравия вступила в международную коалицию по безопасности на море
Официальный представитель сил арабской коалиции полковник Турки аль-Малики во время пресс-конференции в Эр-Рияде, Саудовская Аравия
Эр-Рияд представит доказательства причастности Ирана к атаке на НПЗ
Судна северокорейскийх браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю.
Пограничников, раненных северокорейскими рыбаками, доставят в больницу
Анастасия Заворотнюк
Заворотнюк пришла в сознание, сообщили СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:18"Аэрофлот" задержал рейс Новосибирск – Москва по технической причине
08:16В Новосибирске проведут проверку после ЧП с обварившимся в кипятке ребенком
08:15Роскачество обнаружило кишечную палочку и хлоргексидин в йогурте двух марок
08:11В центре Москвы нашли надгробие начала XVIII века
08:02Сахалинский суд приступил к рассмотрению апелляции по косаткам из бухты
08:00В Москве ожидается облачная погода с кратковременными дождями
07:59Кипр планирует досрочно погасить кредит МВФ
07:53Суд в Японии оправдал трех сотрудников компании-оператора АЭС "Фукусима-1"
07:46Ли Кэцян заявил, что у России и Китая огромные перспективы сотрудничества
07:37Казахстанец пытался провезти на родину гранату в автобусе из России
07:34СК завел дело после взрыва гранаты и гибели мужчины в Челябинской области
07:17Останки японских военнопленных, переданных Россией, принадлежат не японцам
06:56В Минздраве рассказали, сколько алкоголя в день можно выпивать
06:54Президент Эстонии пожаловалась на усталость от Украины
06:40Число погибших при взрыве в Афганистане возросло до семи человек
06:19Таиланд отменяет въездные анкеты для иностранцев
06:17На юге Афганистана произошел взрыв, три человека погибли, 45 ранены
06:04В США разведчик подал жалобу после общения Трампа с иностранным лидером
06:01Правительство Японии разработало план первой турпоездки на Кунашир и Итуруп
05:59В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
Лента новостейМолния