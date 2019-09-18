В Кабардино-Балкарии проводят контртеррористическую операцию

ПЯТИГОРСК, 18 сен — РИА Новости. В части города Чегема в Кабардино-Балкарии ввели режим контртеррористической операции, сообщили в региональном оперативном штабе.

Уточняется, что накануне силовики узнали о возможном местонахождении планирующих теракт экстремистов и их пособников.

Работа ведется в сегменте, ограниченном улицей Кярова, 2-м Промышленным проездом, руслом реки Чегем и восточной окраиной города. По оперативным данным, преступники могут скрываться в одном из частных домов.

Во вторник начальник главного управления МВД по противодействию экстремизму генерал-майор полиции Олег Ильиных рассказал, что в 2019 году законспирированные ячейки "Исламского государства"* выявлены в 17 регионах, в том числе в Кабардино-Балкарии.

Последняя крупная операция в республике прошла в конце августа, когда ФСБ предотвратила серию терактов, обезвредив самодельные взрывные устройства большой мощности.

В конце июля первый заместитель генпрокурора Александр Буксман сообщил, что практика упреждения стабильна — почти 20 случаев с начала года.