Масштабные учения летчиков стартовали в Хабаровском крае и Приморье

Пилот в кабине самолета во время летно-тактических учений на аэродроме "Бутурлиновка" Воронежской области

ХАБАРОВСК, 18 сен - РИА Новости. Масштабные учения летчиков Восточного военного округа, к которым привлечено до 30 истребителей и бомбардировщиков, стартовало в Хабаровском и Приморском краях, сообщает пресс-служба округа в среду.

"Масштабные летно-тактические учения с летчиками смешанного авиационного соединения ВВО стартовало в двух регионах Дальнего Востока. Летно-тактические задания будут выполнять экипажи самолетов Су-35С, Су-34, Су-24М2, МиГ-31, Су-30СМ и Су-25СМ авиационных полков округа, дислоцированных в Хабаровском и Приморском краях… задействовано до 30 самолетов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на учениях отработают новые тактические приемы, основанные на опыте современных конфликтов, в частности действиях авиации по уничтожению отрядов боевиков в Сирии.