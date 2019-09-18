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РИА Новости

Предприятия Бурятия могут уйти на "четырехдневку" после серьезного анализа

05:43 18.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкДобыча природного урана на месторождении Хиагдинского рудного поля
Добыча природного урана на месторождении Хиагдинского рудного поля
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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КРАСНОЯРСК, 18 сен - РИА Новости. Бурятские предприятия, участвующие в нацпроекте "Производительность труда и поддержка занятости", могут участвовать в эксперименте по введению четырехдневной рабочей недели лишь после положительных результатов в реализации проекта и серьезного анализа, сообщили РИА Новости в пресс-служба правительства региона.
Ранее газета "Известия" со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Петра Засельского сообщала, что Минтруд обсудит эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности. Отмечалось, что в список компаний входят предприятия сфер обрабатывающего производства, сельского хозяйства, научной и технической деятельности, а также строительства.
"Введение четырехдневной недели, безусловно связано с повышением производительности труда, как обязательным условием эффективности предложенного нововведения. Считаем, что говорить об участии любого предприятия в эксперименте, возможно после получения положительных результатов реализации национального проекта. Вероятно, в регионах, ранее включенных в национальный проект, уже есть предприятия, рекомендуемые для эксперимента. В любом случае это вопрос серьезного анализа фактической ситуации на предприятии с учетом преломления на новые условия, в которых будет действовать организация", - говорится в сообщении.
В пресс-службе сообщили, что в Бурятии в нацпроекте "Производительность труда и поддержка занятости" участвует девять предприятий - Это Улан-Удэнский авиационный завод, Улан-Удэнский лопастной завод, Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат, Улан-Удэнское приборостроительное объединение, Дорстройсервис, Бурятмяспром, Бурятхлебпром, мясоперерабатывающая компания "Экофуд" и Фабрика "Селенга".
Сотрудники в офисе
03:06РИА Новости
Популяризатор идеи "четырехдневки" считает ошибочным переход на этот режим
В нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" на данный момент входят 266 предприятий малого и среднего бизнеса из 30 регионов России, среди которых ряд предприятий Ставропольского края.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что трудовое законодательство РФ не соответствует сегодняшним реалиям. Он отметил, что дистанционная занятость в РФ нуждается в регулировании трудовым законодательством, нужны более гибкие формы рабочего времени. Госдума в ближайшее время обсудит предложения о переходе на четырехдневную рабочую неделю.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Вчера, 13:10РИА Новости
На Ставрополье предложили провести эксперимент с "четырехдневкой"
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