Предприятия Бурятия могут уйти на "четырехдневку" после серьезного анализа

КРАСНОЯРСК, 18 сен - РИА Новости. Бурятские предприятия, участвующие в нацпроекте "Производительность труда и поддержка занятости", могут участвовать в эксперименте по введению четырехдневной рабочей недели лишь после положительных результатов в реализации проекта и серьезного анализа, сообщили РИА Новости в пресс-служба правительства региона.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Петра Засельского сообщала, что Минтруд обсудит эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности. Отмечалось, что в список компаний входят предприятия сфер обрабатывающего производства, сельского хозяйства, научной и технической деятельности, а также строительства.

"Введение четырехдневной недели, безусловно связано с повышением производительности труда, как обязательным условием эффективности предложенного нововведения. Считаем, что говорить об участии любого предприятия в эксперименте, возможно после получения положительных результатов реализации национального проекта. Вероятно, в регионах, ранее включенных в национальный проект, уже есть предприятия, рекомендуемые для эксперимента. В любом случае это вопрос серьезного анализа фактической ситуации на предприятии с учетом преломления на новые условия, в которых будет действовать организация", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что в Бурятии в нацпроекте "Производительность труда и поддержка занятости" участвует девять предприятий - Это Улан-Удэнский авиационный завод, Улан-Удэнский лопастной завод, Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат, Улан-Удэнское приборостроительное объединение, Дорстройсервис, Бурятмяспром, Бурятхлебпром, мясоперерабатывающая компания "Экофуд" и Фабрика "Селенга".

В нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" на данный момент входят 266 предприятий малого и среднего бизнеса из 30 регионов России, среди которых ряд предприятий Ставропольского края.