Путин согласился обсудить "ремонт выборной системы"

Президент РФ Владимир Путин и лидер КПРФ Геннадий Зюганов во время встречи. 17 сентября 2019

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Владимир Путин согласился с мнением Геннадия Зюганова о необходимости "ремонта выборной системы".

На встрече с лидером КПРФ президент России поднял вопрос о возможности изменения избирательного законодательства.

Глава государства, в частности, предложил собрать всех лидеров фракций и обсудить этот вопрос.

"Одни говорят: электроника, вторые — иначе. Если мы обсудим, мы найдем решение, которое укрепит страну", — сказал Путин.

Президент сравнил политическую систему России с живым организмом.

"Мы должны смотреть, как имеющиеся инструменты работают в реальной жизни и что можно по ходу дела поправить, чтобы усовершенствовать, сделать более эффективной, работающей на благо народа", — сказал он.

Зюганов, в свою очередь, рассказал о наличии у фракции идеи поправок в законодательство и готовности КПРФ внести предложения в Госдуму в случае поддержки со стороны Путина.

"Нам надо выстроить цельную, хорошую систему, где было бы и соперничество, и контроль, и одновременно люди делом бы занимались — развивали страну, а не сутяжничали", — сказал лидер КПРФ.

"Давайте поговорим", — согласился Путин.

Единый день голосования

В Единый день голосования 8 сентября в 85 регионах России состоялись выборы различного уровня: губернаторов и глав столиц субъектов, в законодательные собрания и городские думы. Кроме того, по четырем одномандатным округам прошли довыборы в Государственную думу.

В Москве — впервые в стране — на трех участках прошел эксперимент по электронному голосованию. Также в столице работали 30 цифровых участков, где избиратели из регионов могли выбирать высших должностных лиц и депутатов Госдумы.

Дмитрий Медведев назвал этот эксперимент интересным опытом, который необходимо проанализировать.