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РИА Новости

Путин согласился обсудить "ремонт выборной системы"

04:55 18.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и лидер КПРФ Геннадий Зюганов во время встречи. 17 сентября 2019
Президент РФ Владимир Путин и лидер КПРФ Геннадий Зюганов во время встречи. 17 сентября 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Владимир Путин согласился с мнением Геннадия Зюганова о необходимости "ремонта выборной системы".
На встрече с лидером КПРФ президент России поднял вопрос о возможности изменения избирательного законодательства.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
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Глава государства, в частности, предложил собрать всех лидеров фракций и обсудить этот вопрос.
"Одни говорят: электроника, вторые — иначе. Если мы обсудим, мы найдем решение, которое укрепит страну", — сказал Путин.
Президент сравнил политическую систему России с живым организмом.
"Мы должны смотреть, как имеющиеся инструменты работают в реальной жизни и что можно по ходу дела поправить, чтобы усовершенствовать, сделать более эффективной, работающей на благо народа", — сказал он.
Зюганов, в свою очередь, рассказал о наличии у фракции идеи поправок в законодательство и готовности КПРФ внести предложения в Госдуму в случае поддержки со стороны Путина.
"Нам надо выстроить цельную, хорошую систему, где было бы и соперничество, и контроль, и одновременно люди делом бы занимались — развивали страну, а не сутяжничали", — сказал лидер КПРФ.
"Давайте поговорим", — согласился Путин.
Комплекс обработки избирательных бюллетеней
9 сентября, 13:41Единый день голосования
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Единый день голосования

В Единый день голосования 8 сентября в 85 регионах России состоялись выборы различного уровня: губернаторов и глав столиц субъектов, в законодательные собрания и городские думы. Кроме того, по четырем одномандатным округам прошли довыборы в Государственную думу.
В Москве — впервые в стране — на трех участках прошел эксперимент по электронному голосованию. Также в столице работали 30 цифровых участков, где избиратели из регионов могли выбирать высших должностных лиц и депутатов Госдумы.
Дмитрий Медведев назвал этот эксперимент интересным опытом, который необходимо проанализировать.
В ЦИК, в свою очередь, заявили об отсутствии возможности и необходимости распространять на всю страну технологию электронного голосования.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
9 сентября, 12:01Единый день голосования
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181002
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Дмитрий МедведевЦИК РФКПРФГосдума РФГеннадий ЗюгановВладимир ПутинРоссияПолитика
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