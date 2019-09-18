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РИА Новости

Мадуро рассказал о тайных переговорах с оппозицией

03:29 18.09.2019 (обновлено: 06:17 18.09.2019)
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© РИА Новости / Каролина Кабрал / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
© РИА Новости / Каролина Кабрал
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро
МЕХИКО, 18 сен - РИА Новости. Правительство Венесуэлы вело тайные переговоры со сторонниками Хуана Гуаидо, незаконно провозгласившего себя временным главой государства, с января 2019 года, сообщил президент страны Николас Мадуро в ходе телевизионного выступления.
"С января по апрель мы вели тайные переговоры с соратниками Гуаидо ... Несмотря на заявления о том, что оппозиция не будет вести переговоры с режимом, мы тогда общались со многими представителями Гуаидо - Сталином Гонсалесом, Херардо Блайдом, Мертинесом Моттолой, который является их политическим отцом. Все эти дни я вел переговоры (с оппозицией - ред.) вместе с Хорхе Родригесом и Эктором Родригесом, а также другими товарищами", - заявил Мадуро. Трансляция выступления велась на официальной странице президента в Twitter.
В августе Мадуро заявил о приостановке переговоров с оппозицией при посредничестве Норвегии из-за ужесточения санкционной политики США. Затем он говорил о новых попытках диалога, но снова прекратил его из-за попытки оппозиции "сдать" спорный регион Эссекибо в обмен на политическую поддержку.
По словам Мадуро, представители оппозиции не выполнили своих обещаний. "Они утверждали, что смогут убедить США снять санкции. Мы ждали с мая по август и в итоге получили введение новых, брутальных санкций против нашей страны в августе. Их слово ничего не значит, и возможностей необходимых у них нет. Поэтому в августе мы отозвали свои предложения и прекратили встречи на Барбадосе", - подчеркнул глава Венесуэлы.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступает в Каракасе на акции своих сторонников
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Накануне Каракас покинула делегация правительства Норвегии, которая выступает посредником в переговорах властей Венесуэлы с оппозицией. "Правительство Норвегии провело здесь переговоры с нами и с представителями оппозиции. Посмотрим, какие последуют инициативы. Что они точно могут заявить, так это то, что революционные боливарианские и чавистские силы, а также правительство Венесуэлы, которое я возглавляю, окажут всю необходимую поддержку инициативам Норвегии, направленным на расширение диалога", - заключил Мадуро.
Ранее власти заявили о начале переговоров с рядом оппозиционных политических партий. Уже был достигнут ряд договоренностей, в частности о возвращении Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV) в Национальную ассамблею, освобождении заключенных, защите региона Эссекибо, осуждении санкций и требовании об их немедленном снятии, изменения в избирательном процессе.
По заявлению Хуана Гуаидо, который не стал участвовать в последнем раунде переговоров властей и оппозиции, ответственным за провал барбадосского формата переговоров является Мадуро, а соглашение политических партий с действующим правительством является безответственным.
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы, на шоссе Франсиско Фахардо в Каракасе
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В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Хуан ГуаидоНиколас МадуроРоссияСШАTwitterВ мире
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