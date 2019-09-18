Мадуро рассказал о тайных переговорах с оппозицией

МЕХИКО, 18 сен - РИА Новости. Правительство Венесуэлы вело тайные переговоры со сторонниками Хуана Гуаидо, незаконно провозгласившего себя временным главой государства, с января 2019 года, сообщил президент страны Николас Мадуро в ходе телевизионного выступления.

"С января по апрель мы вели тайные переговоры с соратниками Гуаидо ... Несмотря на заявления о том, что оппозиция не будет вести переговоры с режимом, мы тогда общались со многими представителями Гуаидо - Сталином Гонсалесом, Херардо Блайдом, Мертинесом Моттолой, который является их политическим отцом. Все эти дни я вел переговоры (с оппозицией - ред.) вместе с Хорхе Родригесом и Эктором Родригесом, а также другими товарищами", - заявил Мадуро. Трансляция выступления велась на официальной странице президента в Twitter

В августе Мадуро заявил о приостановке переговоров с оппозицией при посредничестве Норвегии из-за ужесточения санкционной политики США. Затем он говорил о новых попытках диалога, но снова прекратил его из-за попытки оппозиции "сдать" спорный регион Эссекибо в обмен на политическую поддержку.

По словам Мадуро, представители оппозиции не выполнили своих обещаний. "Они утверждали, что смогут убедить США снять санкции. Мы ждали с мая по август и в итоге получили введение новых, брутальных санкций против нашей страны в августе. Их слово ничего не значит, и возможностей необходимых у них нет. Поэтому в августе мы отозвали свои предложения и прекратили встречи на Барбадосе", - подчеркнул глава Венесуэлы.

Накануне Каракас покинула делегация правительства Норвегии, которая выступает посредником в переговорах властей Венесуэлы с оппозицией. "Правительство Норвегии провело здесь переговоры с нами и с представителями оппозиции. Посмотрим, какие последуют инициативы. Что они точно могут заявить, так это то, что революционные боливарианские и чавистские силы, а также правительство Венесуэлы, которое я возглавляю, окажут всю необходимую поддержку инициативам Норвегии, направленным на расширение диалога", - заключил Мадуро.

Ранее власти заявили о начале переговоров с рядом оппозиционных политических партий. Уже был достигнут ряд договоренностей, в частности о возвращении Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV) в Национальную ассамблею, освобождении заключенных, защите региона Эссекибо, осуждении санкций и требовании об их немедленном снятии, изменения в избирательном процессе.

По заявлению Хуана Гуаидо, который не стал участвовать в последнем раунде переговоров властей и оппозиции, ответственным за провал барбадосского формата переговоров является Мадуро, а соглашение политических партий с действующим правительством является безответственным.