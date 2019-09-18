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РИА Новости

Раненных при нападении рыбаков КНДР пограничников доставят в больницу

03:26 18.09.2019 (обновлено: 06:31 18.09.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Ясько / Перейти в фотобанкПатрульный катер пограничного управления ФСБ России
Патрульный катер пограничного управления ФСБ России
© РИА Новости / Кирилл Ясько
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Патрульный катер пограничного управления ФСБ России
ВЛАДИВОСТОК, 18 сен – РИА Новости. Российских пограничников, пострадавших при нападении северокорейских рыбаков в Японском море, еще не доставили в больницы, их могут забрать вертолетом, сообщил РИА Новости представитель пограничного управления УФСБ РФ по Приморскому краю.
Во вторник сообщалось, что трое военнослужащих пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю получили ранения при нападении экипажа северокорейской шхуны в Японском море на осмотровую группу. Позднее стало известно, что ФСБ РФ задержали за браконьерство две рыболовные шхуны и более 80 граждан КНДР. Пограничники к вечеру среды (днем мск.) приведут в приморский порт Находка задержанные северокорейские лодки.
"Их еще не доставили (в больницы). Скорее всего (к вечеру) - это неблизко. Либо морем (доставят), либо вертолетом, если будет позволять погода", - сказал собеседник.

Представитель регионального погрануправления сообщил, что состояние пострадавших пограничников стабильное.
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Задержание браконьеров из КНДРФСБ РФРоссияПриморский крайБезопасностьПроисшествия
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