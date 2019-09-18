Раненных при нападении рыбаков КНДР пограничников доставят в больницу

ВЛАДИВОСТОК, 18 сен – РИА Новости. Российских пограничников, пострадавших при нападении северокорейских рыбаков в Японском море, еще не доставили в больницы, их могут забрать вертолетом, сообщил РИА Новости представитель пограничного управления УФСБ РФ по Приморскому краю.

Во вторник сообщалось, что трое военнослужащих пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю получили ранения при нападении экипажа северокорейской шхуны в Японском море на осмотровую группу. Позднее стало известно, что ФСБ РФ задержали за браконьерство две рыболовные шхуны и более 80 граждан КНДР. Пограничники к вечеру среды (днем мск.) приведут в приморский порт Находка задержанные северокорейские лодки.