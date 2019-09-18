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РИА Новости

Создание биобанков раковых клеток поможет лечить онкологию в будущем

03:17 18.09.2019
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© Фото : пресс-служба ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава РоссииГлавный внештатный онколог Министерства здравоохранения РФ, академик РАН Андрей Каприн
Главный внештатный онколог Министерства здравоохранения РФ, академик РАН Андрей Каприн
© Фото : пресс-служба ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России
Главный внештатный онколог Министерства здравоохранения РФ, академик РАН Андрей Каприн
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Биобанки, в которых будут собраны образцы раковых клеток, могут появиться в России, они позволят будущим поколениям лучше понять принципы лечения онкологических заболеваний и разработать новые лекарственные препараты, заявил в интервью РИА Новости главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
"В рамках работы над программой по борьбе с онкозаболеваниями мы впервые обратили внимание на необходимость создания биобанков. Сейчас мы начали понимать, что опухоль через некоторое время мутирует и может вернуться к той клеточной структуре, которая выявлялась многие годы назад", - рассказал Каприн.
Он пояснил, что если сейчас оставить потомкам банки клеток, то это поможет им в дальнейшем понять принципы лечения и разработать новые препараты, не повторяя прошлых ошибок.
Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск
Главный внештатный онколог Министерства здравоохранения РФ, генеральный директор ФГБУ НМИЦ радиологии Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн
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