Лауреат Патриаршей литературной премии призвал помогать писателям

МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Писателям нужно помогать и награждать, поскольку у них нет времени на саморекламу, заявил во вторник на пресс-конференции в рамках проекта "Религия и мировоззрение" МИА "Россия сегодня" лауреат Патриаршей литературной премии 2018 года Константин Ковалев-Случевский.

"О писателях нужно говорить, писателям нужно помогать. Потому что писатель сидит за письменным столом и у него нет времени заниматься саморекламой. Если мы видим людей, которые занимаются саморекламой, то, как правило, это не такие уж и особенные писатели. Вообще, профессии "писатель" у нас не существует", - сказал Константин Ковалев-Случевский.

Писатель также призвал "продвигать" талантливых авторов. "Вы можете спросить – а где вы видели великую русскую литературу сегодня, какие писатели создают такие произведения? Да создают потихоньку. Просто нужно их искать, находить и каким-то образом продвигать", - подытожил Ковалев-Случевский.

Патриаршую литературную премию присуждают с 2011 года за вклад в утверждение духовных и нравственных ценностей в жизни человека, семьи и общества, а также за создание высокохудожественных произведений, обогативших русскую литературу. Премию вручают не за отдельное произведение, но по совокупности заслуг писателя. Ежегодно награждают трех лауреатов: каждому выдают диплом и 300 тысяч рублей. С 2019 года претенденты, вошедшие в шорт-лист, но не ставшие лауреатами, получают из рук патриарха памятный знак за вклад в развитие русской литературы. Также книги победителей и лауреатов премии представляют в регионах и странах ближнего зарубежья на выставке "Радость слова", чтобы знакомить аудиторию с этими произведениями.

Среди лауреатов премии прошлых лет: прозаики Юрий Бондарев, Алексей Варламов, Александр Сегень, Михаил Тарковский, поэты Владимир Костров и Юрий Кублановский, критик Валентин Курбатов, литературовед Борис Тарасов, писатели Виктор Лихоносов, Борис Екимов, Виктор Потанин.