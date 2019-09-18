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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Лауреат Патриаршей литературной премии призвал помогать писателям

01:21 18.09.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкНаграждение лауреатов Патриаршей литературной премии
Награждение лауреатов Патриаршей литературной премии
© РИА Новости / Александр Вильф
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Награждение лауреатов Патриаршей литературной премии. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Писателям нужно помогать и награждать, поскольку у них нет времени на саморекламу, заявил во вторник на пресс-конференции в рамках проекта "Религия и мировоззрение" МИА "Россия сегодня" лауреат Патриаршей литературной премии 2018 года Константин Ковалев-Случевский.
"О писателях нужно говорить, писателям нужно помогать. Потому что писатель сидит за письменным столом и у него нет времени заниматься саморекламой. Если мы видим людей, которые занимаются саморекламой, то, как правило, это не такие уж и особенные писатели. Вообще, профессии "писатель" у нас не существует", - сказал Константин Ковалев-Случевский.
Писатель также призвал "продвигать" талантливых авторов. "Вы можете спросить – а где вы видели великую русскую литературу сегодня, какие писатели создают такие произведения? Да создают потихоньку. Просто нужно их искать, находить и каким-то образом продвигать", - подытожил Ковалев-Случевский.
Патриаршую литературную премию присуждают с 2011 года за вклад в утверждение духовных и нравственных ценностей в жизни человека, семьи и общества, а также за создание высокохудожественных произведений, обогативших русскую литературу. Премию вручают не за отдельное произведение, но по совокупности заслуг писателя. Ежегодно награждают трех лауреатов: каждому выдают диплом и 300 тысяч рублей. С 2019 года претенденты, вошедшие в шорт-лист, но не ставшие лауреатами, получают из рук патриарха памятный знак за вклад в развитие русской литературы. Также книги победителей и лауреатов премии представляют в регионах и странах ближнего зарубежья на выставке "Радость слова", чтобы знакомить аудиторию с этими произведениями.
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Среди лауреатов премии прошлых лет: прозаики Юрий Бондарев, Алексей Варламов, Александр Сегень, Михаил Тарковский, поэты Владимир Костров и Юрий Кублановский, критик Валентин Курбатов, литературовед Борис Тарасов, писатели Виктор Лихоносов, Борис Екимов, Виктор Потанин.
Кроме патриаршей литературной премии в этом году Издательский совет Русской православной церкви и Союз писателей России объявили конкурс на литературную премию "Новая библиотека" среди опубликованных работ в трех новых номинациях. Среди них: премия имени Достоевского – за выдающееся литературное произведение в жанре романа или биографии, имени Аксакова – за выдающуюся книгу для подросткового чтения (для аудитории примерно 13-18 лет), имени святых Петра и Февронии - за книгу, являющую положительные образцы семейной жизни. В отличие от Патриаршей литературной премии, которую вручают за совокупность заслуг в литературе, а не за отдельную книгу, конкурс "Новая библиотека" посвящен отдельным произведениям.
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Религия и мировоззрениеБорис ТарасовАлексей ВарламовЮрий БондаревРоссиярелигия
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