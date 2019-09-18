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РИА Новости

Памятник советскому маршалу рассорил жителей Праги

08:00 18.09.2019 (обновлено: 10:45 18.09.2019)
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© AFP 2019 / Michal CizekПамятник маршалу Коневу, облитый розовой краской, в Праге
Памятник маршалу Коневу, облитый розовой краской, в Праге
© AFP 2019 / Michal Cizek
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Муниципальные власти столицы Чехии решили перенести памятник маршалу Ивану Коневу, чьи войска освобождали в 1945-м Прагу от нацистов, с центральной площади в музей. Многие в стране, включая президента Милоша Земана, осудили эту инициативу. Один человек даже приковал себя к монументу цепью. Но местные чиновники не намерены отступать. В причинах их неуступчивости разбиралось РИА Новости.

"Приковал себя цепью, но порядок не нарушил"

Полицейский патруль прибыл на площадь Интербригад через несколько минут после того, как на пульт поступило сообщение от прохожих: кто-то приковал себя железной цепью к памятнику советскому маршалу и что-то выкрикивал.
Как выяснилось, он требовал от властей районного совета Прага-6 отменить решение о переносе памятника в музей. Держался спокойно, и полицейские не стали его арестовывать.
"Он принес с собой воду и пластмассовый стаканчик. Общественный порядок не нарушает", — зафиксировали патрульные в протоколе.
Журналистам прикованный объяснил, что его дед сражался на фронтах Второй мировой. "Я не пророссийский активист, но я и не антироссийский. Ситуация с переносом памятника касается меня лично. Можно по-разному относиться к Коневу, но именно советские солдаты освободили Прагу от фашизма", — заявил он.

Исторические зеркала

Монумент Ивану Коневу установили в центре Праги около сорока лет назад. Почти каждых чех знал, что маршал командовал Первым Украинским фронтом Красной армии, которая освободила Чехословакию.
"В благодарность маршал Конев избран почетным гражданином Праги", — гласила мемориальная доска, прикрепленная в 1946 году к городской ратуше.
Начавшийся после распада СССР в бывших социалистических странах пересмотр истории долго не касался этого монумента. Чешские власти не ставили под сомнение подвиг освободителей. К тому же памятник Коневу воздвигли в позднесоветский период, когда отношения с Москвой, драматически обострившиеся в период "пражской весны", уже нормализовались.
© РИА НовостиВыступление маршала Советского Союза Ивана Конева перед пражанами в связи с присвоением ему звания Почетного гражданина города Праги
Выступление маршала Советского Союза Ивана Конева перед пражанами в связи с присвоением ему звания почетного гражданина города Праги
© РИА Новости
Выступление маршала Советского Союза Ивана Конева перед пражанами в связи с присвоением ему звания Почетного гражданина города Праги
И все же чешские политики заговорили о том, что памятник Коневу искажает историю страны. Журналисты опубликовали материалы об участии маршала в подавлении венгерского восстания в 1956 году. В вину ему вменяли и командование советскими войсками в Германии во время строительства Берлинской стены.
Историки спорят о роли Конева в тех событиях, но критиков советского наследия уже не переубедить. В прошлом году возле памятника появилась табличка с перечнем послевоенных деяний маршала. С городской ратуши исчезла мемориальная доска — после ремонта здания.
Вандалы несколько раз обливали памятник Коневу розовой краской и оставляли на постаменте оскорбительные надписи. Муниципальные власти жаловались, что восстановительные работы дорого обходятся городскому бюджету. Российские протесты оставались без внимания.

"Памятник никому не мешает"

В августе вандалы вновь осквернили монумент, и на сей раз это послужило поводом для переноса статуи с центральной площади Праги в музей.
"На очистку, ремонт и восстановление монумента мы потратили сотни тысяч крон из бюджета. Мы хотим поговорить с русскими и предложить им переместить памятник Коневу в музей или на территорию посольства", — заявил глава района Прага-6 Ондржей Коларж.
Решение муниципальных властей, принятое без каких-либо обсуждений, вызвало в Праге недоумение. "Многие сочли объяснения неубедительными. Все культурные объекты застрахованы, и расходы на восстановление покрываются страховыми компаниями", — сообщила РИА Новости жительница Праги Елена Смирнова.
"Памятник никому не мешает. Как бы власти ни пересматривали историю, нелепо отрицать то, что Конев — видный участник освобождения Чехословакии от фашизма. Тем более в 1993 году наши страны заключили договор по охране воинских памятников. Получается, мы его и нарушаем", — высказал мнение РИА Новости гражданин Чехии Лукаш Дворжак.
© AFP 2019 / Attila KisbenedekПрезидент Чехии Милош Земан во время пресс-конференции
Президент Чехии Милош Земан во время пресс-конференции
© AFP 2019 / Attila Kisbenedek
Президент Чехии Милош Земан во время пресс-конференции
В дискуссию вмешался и президент Чехии Милош Земан. Поведение местных чиновников он назвал "позором для страны", а главу района Прага-6 — "человеком без устойчивых взглядов".
Скандал усилился после комментария российского министра культуры. "Памятник Коневу изготовлен чешскими скульпторами на деньги, собранные пражанами. А тут староста какого-то района решил демонтировать памятник освободителю города. Такой гауляйтер местного масштаба", — заявил Владимир Мединский, сравнив Коларжа с нацистским партийным функционером.

В чешском МИД сочли высказывания Мединского оскорбительными и призвали Россию не вмешиваться во внутренние дела страны.

"Культ Конева"

Проживающий в Чехии историк и политолог Павел Прилуцкий так объясняет происходящее: "Даже после распада СССР в Праге существовал культ маршала Конева. Все признавали его заслуги перед чешской историей. Но после прихода к власти правых партий, особенно благодаря победе на муниципальных выборах Чешской пиратской партии, развернулась антисоветская кампания. Сначала переименовали улицу Красной армии. Теперь под раздачу попал памятник".
Собеседник РИА Новости считает, что есть и еще один фактор. "Каждый год 9 мая возле монумента собираются просоветские, прокоммунистические, пророссийские активисты. Общественный порядок не нарушают. Но их всегда так много, что власти видят безрезультатность своей борьбы с советским наследием", — полагает Прилуцкий.
При этом он считает, что позиция Земана ни на что не повлияет.
© AP Photo / Marko DrobnjakovicМужчина с государственным флагом на улице Праги
Мужчина с государственным флагом на улице Праги
© AP Photo / Marko Drobnjakovic
Мужчина с государственным флагом на улице Праги
"Чешское общество уже не испытывает иллюзий и по поводу ЕС. Более трезво смотрит и на собственное социалистическое прошлое. Отсюда и рейтинги Земана, который симпатизирует России. Но, увы, фигура президента в Чехии номинальная, воздействовать на местные власти он не может", — говорит историк.
Прилуцкий обращает внимание и на несоразмерную реакцию чешского внешнеполитического ведомства.
"МИД Чехии вызвал посла России, чтобы заявить о недопустимости вмешательства во внутренние дела. Но непонятно, зачем само министерство вмешалось в этот, казалось бы, районный конфликт. Москве могли объяснить, что перенос памятника — решение сугубо пражского муниципалитета и ни президент, ни МИД тут ни при чем", — отмечает Прилуцкий.
Он убежден, что жесткая риторика чешского дипломатического ведомства обусловлена давлением неких внешних сил. "Видимо, повлияли соседние Польша и Болгария, где в штыки принимается все советское и российское. А возможно, тут замешаны и некие иные противники Москвы", — заключает эксперт.
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Милош ЗеманВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)ЧехияСССРИван КоневВ мире
Популярные комментарии
Там, где Европу "освобождали" англичане и американцы, оставалась лишь груда камней. Это заметно в той же самой Чехии. Они такую артподготовку устраивали, что от городов камня на камне не оставалось. Весь мир может видеть Прагу такой, какая она есть сейчас благодаря советским солдатам и Коневу. Советские войска брали города восточное Европы, не разрушая их, но жертвуя собой. А сейчас вытряхивают их кости из могил те, кто живет на земле только благодаря тому, что они погибли. Противно. А по поводу 68-года - вспомните, каждый третий танк, утюживший Союз был чешского производства. СССР имел право и сделал все, чтобы этого не повторилось.
18 сентября, 10:27
JVJ V
3401000
призываю чехов поставить памятник деладье, чемберлену и гитлеру, как напоминание о Мюнхенском сговоре и оккупации Чешской Силезии.
18 сентября, 10:08
martin.the.cat
3020100
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