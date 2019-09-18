Первокурсница избила инвалида в Приморье: подросток в больнице

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости, Ирина Халецкая. В Приморье первокурсница колледжа на перемене на глазах у сверстников избила одногруппника с инвалидностью. Студенты сняли это на видео — жуткие кадры быстро распространились в соцсетях. Избитый подросток находится в больнице с сотрясением мозга, а девушка продолжает посещать занятия.

"Ну давай, ударь!"

Инцидент произошел в городе Арсеньеве в Приморском индустриальном колледже. На записи видно, как девушка в спортивной олимпийке подстрекает худенького парня, кричит ему: " Ну давай, ударь!" и размахивает руками. Подросток закрывается, уворачивается от оплеух и не реагирует на оскорбления. В итоге получает удар ногой в лицо и навзничь падает в дверной проем. Смех сверстников, восторженные вопли обидчицы — и видеозапись обрывается.

Этот ролик выложили в Сеть на следующий день. Администратор городского сообщества "Арсеньев ТВ" Вадим рассказал РИА Новости, что запись прислал ему один из подписчиков поздно вечером в пятницу. Судя по качеству, ее пересняли с экрана мобильного телефона.

Перед публикацией автор блога сходил в колледж и убедился, что на видео действительно запечатлены первокурсники этого учебного заведения. По его словам, студенты, сразу узнавшие девушку, были в курсе произошедшего: историю активно обсуждали. Также Вадим выяснил, что у избившей однокурсника репутация хулиганки. О судьбе пострадавшего учащиеся ничего не знали.

Ролик за считанные часы собрал несколько сотен просмотров — для города с населением в 50 тысяч человек это немало. Правда, меньше чем через сутки видео удалили модераторы — за неприемлемый контент.

РИА Новости пыталось связаться с родителями участников инцидента, но они отказываются от общения со СМИ. Известно, что пострадавший подросток воспитывается в приемной семье. В обсуждении соответствующего поста в соцсетях приняла участие пользователь с ником nadegda vladimirovna. Она представилась матерью избитого и сообщила, что у сына инвалидность.

"Я мама Вити (имя изменено в интересах несовершеннолетнего. — Прим. ред). Он ребенок-инвалид. Нет слов. Сейчас он в больнице с сотрясением мозга. Нет прощения в моем сердце. Как нам жить среди таких отморозков? Он в шоке — и вся моя семья. Одна надежда — на правосудие", — написала она. Другие комментаторы предлагают ей жаловаться на руководство колледжа, не обеспечившее безопасность обучающихся.

Мать мальчика сообщила, что он очень радовался поступлению в колледж. Выяснилось, что все девять лет школы ребенок находился на домашнем обучении. "А теперь он замкнулся, даже не отвечает ни на чьи звонки, кроме моих. Жаль ту маму, что родила эту <...> (оскорбление), ее нельзя девочкой назвать", — сокрушается женщина.

На карандаше

Однако первой в полицию обратилась вовсе не приемная мать, а заместитель директора Приморского индустриального колледжа по воспитательной работе Ирина Кузнецова. По ее словам, о драке в стенах учебного заведения педагоги узнали сразу и приняли меры, не дожидаясь реакции родителей.

"С детьми я работаю много лет, поэтому реагирую на любые изменения внутри коллектива. А к первокурсникам — особое внимание. Было заметно: что-то случилось в группе. Поэтому подробности мне были известны уже через несколько часов. Я сразу написала заявление — еще до обеда. И только к вечеру ролик распространился в Сети. Кто его опубликовал, мы не знаем", — объяснила Кузнецова корреспонденту РИА Новости.

Известно, что девушка-хулиганка состоит на учете отдела по делам несовершеннолетних — из-за мелких правонарушений. Ходила на профилактические беседы к социальному педагогу и психологу. Кстати, в разговоре с замдиректора колледжа студентка заявила, что она лишь оборонялась, а вовсе не нападала.

Теперь в инциденте будет разбираться полиция. В пресс-службе Арсеньевского отдела МВД России РИА Новости рассказали, что инспекторы уже опросили очевидцев, персонал колледжа и установили предварительные причины конфликта между подростками. Дальше ситуацией займутся в комиссии по делам несовершеннолетних. Подростка направили на медицинское освидетельствование, чтобы установить тяжесть вреда, причиненного здоровью. Полицейским также предстоит выяснить, кто снял и распространил этот ролик.

Почему не отстранили

По словам Кузнецовой, девушка, подозреваемая в избиении однокурсника, не явилась в колледж в субботу, но уже в понедельник присутствовала на занятиях.

В соцсетях такое отношение педсовета к проблеме не оценили: по мнению пользователей, хулиганку следует отстранить от уроков на время разбирательства. К слову, Витя в колледж больше не ходит. "Обидчица должна понести наказание. Она о милосердии не знает, почему же ее должны прощать? У каждого поступка есть последствия, пускай она их прочувствует и сделает выводы", — пишут в комментариях.