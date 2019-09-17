Американский Genesis-2 может столкнуться на орбите с советским спутником

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Американский надувной модуль Genesis-2, предназначенный для тестирования технологий коммерческий станций, в ближайшие часы может столкнуться на орбите с советским военным спутником "Космос-1300", сообщила компания-разработчик Bigelow Aerospace.

Genesis-2 вывели на орбиту в 2007 году в сложенном состоянии и потом заполнили воздухом. Модуль проработал два с половиной года. До этого на орбиту также вывели Genesis-1. Компания планировала создание коммерческой космической станции из трансформируемых модулей.

"Космос-1300" запустили в 1981 году. Согласно открытым источникам, это спутник радиоэлектронной разведки "Целина-Д".

Американские военные предупредили компанию-разработчика, что вероятность столкновения через 15 часов составляет почти шесть процентов.

В Bigelow Aerospace отметили, что подобная угроза в очередной раз напоминает о том, что низкая околоземная орбита становится все более замусоренной.

В 2009 году российский аппарат "Космос-2251" и американский Iridium 33 столкнулись на орбите. Работоспособным спутникам пришлось уклоняться от многочисленных обломков, возникших в результате инцидента.