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РИА Новости

Американский Genesis-2 может столкнуться на орбите с советским спутником

22:30 17.09.2019 (обновлено: 00:02 18.09.2019)
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© Фото : Роскосмос/Олег АртемьевВид на Землю из космоса
Вид на Землю из космоса
© Фото : Роскосмос/Олег Артемьев
Вид на Землю из космоса. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Американский надувной модуль Genesis-2, предназначенный для тестирования технологий коммерческий станций, в ближайшие часы может столкнуться на орбите с советским военным спутником "Космос-1300", сообщила компания-разработчик Bigelow Aerospace.
Genesis-2 вывели на орбиту в 2007 году в сложенном состоянии и потом заполнили воздухом. Модуль проработал два с половиной года. До этого на орбиту также вывели Genesis-1. Компания планировала создание коммерческой космической станции из трансформируемых модулей.
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"Космос-1300" запустили в 1981 году. Согласно открытым источникам, это спутник радиоэлектронной разведки "Целина-Д".
Американские военные предупредили компанию-разработчика, что вероятность столкновения через 15 часов составляет почти шесть процентов.
В Bigelow Aerospace отметили, что подобная угроза в очередной раз напоминает о том, что низкая околоземная орбита становится все более замусоренной.
В 2009 году российский аппарат "Космос-2251" и американский Iridium 33 столкнулись на орбите. Работоспособным спутникам пришлось уклоняться от многочисленных обломков, возникших в результате инцидента.
Ранее представитель ЦНИИмаша Юрий Колюка сообщил, что около 250 разрушений космических объектов (действующие и недействующие спутники, отработавшие ступени ракет-носителей и разгонные блоки) зафиксировано на орбите с 1961 года, когда произошло первое подобное событие. По его словам, разрушения космических объектов происходили либо в результате их взрывов, либо после столкновения с другими объектами.
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Космос - РИА НаукаРоссияСССРСШАРИА Наука
Популярные комментарии
Чего это в нашем космосе летают их надувные гондо-лы?
17 сентября, 23:44
Александр Невский
3140001
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