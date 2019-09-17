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РИА Новости

Трамп назвал пятерых кандидатов на пост советника по нацбезопасности

22:27 17.09.2019
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© REUTERS / Christian HartmannПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Christian Hartmann
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник назвал пятерых кандидатов на пост советника главы государства по национальной безопасности взамен уволенного Джона Болтона.
Выступая перед журналистами, Трамп назвал фамилии следующих кандидатов: юрист и посланник президента США по вопросам заложников Роберт О'Брайан, генерал-майор Рикки Уодделл, который в 2017-18 годах была заместителем советника по нацбезопасности, замминистра энергетики США по вопросам ядерной безопасности Лиса Гордон-Хэгерти, бывший глава аппарата советника по нацбезопасности Фредерик Фляйц и советник по нацбезопасности вице-президента США генерал-лейтенант в отставке Кейт Келлогг.
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Трамп заявил, что Болтон сдерживал его "более жесткие" идеи
Говоря о кандидатуре О'Брайана, Трамп сказал, что "он будет фантастическим (советником)".
"Я люблю Кейта Келлогга. Он был со мной с самого начала. Он потрясающий", - сказал президент о другом своем избраннике.
Относительно Уодделла глава государства заметил, что он ему "очень нравится".
Болтон подал в отставку на прошлой неделе, сославшись на разногласия с президентом по ряду ключевых вопросов внешней политики. Он занимал этот пост около полутора лет, сменив генерал-лейтенанта Герберта Макмастера, который ушел в отставку. Макмастер был советником Трампа чуть более года, а до него эту должность занимал генерал-лейтенант Майкл Флинн – он пробыл в этом качестве всего три недели и был уволен за то, что "неверно изложил" содержание своих бесед с послом РФ в США Сергеем Кисляком.
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