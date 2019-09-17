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РИА Новости

Гендиректор "Совкомфлота" Сергей Франк покинет пост

22:03 17.09.2019 (обновлено: 22:43 17.09.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГенеральный директор ПАО "Совкомфлот" Сергей Франк
Генеральный директор ПАО Совкомфлот Сергей Франк
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Генеральный директор ПАО "Совкомфлот" Сергей Франк. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА новости. Вице-премьер РФ Максим Акимов утвердил директиву Росимуществу о досрочном прекращении полномочий гендиректора "Совкомфлота" Сергея Франка и назначении на должность нынешнего первого заместителя генерального директора компании, главного инженера Игоря Тонковидова, сообщил РИА Новости представитель вице-премьера.
Гендиректор крупнейшей судоходной компании России "Совкомфлот" Сергей Франк может покинуть этот пост и стать председателем ее совета директоров, написала в сентябре газета "Коммерсант". Издание напоминало, что на рынке давно ходят слухи про возможные кадровые перестановки в "Совкомфлоте".
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"Вице-премьер утвердил директиву Росимуществу по осуществлению полномочий внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Совкомфлот" обеспечить принятие решений о досрочном прекращении полномочий гендиректора С.О. Франка и назначении на указанную должность И.В. Тонковидова", - сообщил представитель.
"Ожидается, что в ближайшее время замглавы правительства утвердит директивы по переизбранию состава совета директоров и последующего избрания председателем СД "Совкомфлота" С.О. Франка", - добавил он.
Группа компаний "Совкомфлот" - крупнейшая судоходная компания России, одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов, а также обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа. Компания на 100% принадлежит государству в лице Росимущества. Собственный и зафрахтованный флот включает 146 судов общим дедвейтом свыше 12,8 миллиона тонн. Более 80 судов обладает ледовым классом.
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Максим АкимовСовкомфлотСергей ФранкЭкономика
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