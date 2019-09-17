Гендиректор "Совкомфлота" Сергей Франк покинет пост

МОСКВА, 17 сен - РИА новости. Вице-премьер РФ Максим Акимов утвердил директиву Росимуществу о досрочном прекращении полномочий гендиректора "Совкомфлота" Сергея Франка и назначении на должность нынешнего первого заместителя генерального директора компании, главного инженера Игоря Тонковидова, сообщил РИА Новости представитель вице-премьера.

Гендиректор крупнейшей судоходной компании России "Совкомфлот" Сергей Франк может покинуть этот пост и стать председателем ее совета директоров, написала в сентябре газета "Коммерсант". Издание напоминало, что на рынке давно ходят слухи про возможные кадровые перестановки в "Совкомфлоте".

"Вице-премьер утвердил директиву Росимуществу по осуществлению полномочий внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Совкомфлот" обеспечить принятие решений о досрочном прекращении полномочий гендиректора С.О. Франка и назначении на указанную должность И.В. Тонковидова", - сообщил представитель.

"Ожидается, что в ближайшее время замглавы правительства утвердит директивы по переизбранию состава совета директоров и последующего избрания председателем СД "Совкомфлота" С.О. Франка", - добавил он.