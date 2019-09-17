В Пензенской области открылся цех по розливу кленового сиропа

ПЕНЗА, 17 сен - РИА Новости. Крупнейший в России производитель кленового сиропа компания "Пензенские кленоварни" во вторник открыл в Бековском районе Пензенской области цех по розливу, сообщила пресс-служба правительства области.

"Первый шаг сделан: предприниматели открыли новое производство, вложили средства в оборудование, создали рабочие места, наладили выпуск продукции, доказали серьезность намерений. Со своей стороны готов поддерживать "Пензенские кленоварни", будем оказывать помощь в развитии этого предприятия", - цитирует слова губернатора Ивана Белозерцева пресс-служба.

Глава региона поручил зампреду областного правительства, курирующему сельское хозяйство, оказать необходимое содействие "Пензенским кленоварням" в получении государственных льгот.

"Это направление новое, перспективное. Тем более, что они используют систему привлечения населения к сбору кленового сока путем участия в кооперативе. Это очень хорошая идея", - заявил Белозерцев.

Также губернатор во вторник осмотрел уникальное производство, уточнил детали технологии изготовления редкого в России продукта, а затем предложил сделать анализ воды, которая получается в результате фильтрации кленового сока и сейчас сливается в реку Хопёр, на предмет ее отдельного использования как чистого природного продукта.

ООО "Пензенские кленоварни" выпускает до 30% объема импорта кленового сиропа в РФ. Сбор кленового сока осуществляется в лесном массиве Сердобского лесничества на площади более 100 гектаров. На предприятии используется классическая канадская промышленная технология по сбору сока, основанная на системе трубопроводов под низким давлением. Первичную переработку - концентрирование сока путем отделения сиропа от воды с помощью специального фильтра - проводят сразу в лесу, а выпаривание или варку сиропа, а также розлив готового продукта производят в кленоварне в поселке Сурки Бековского района. Для получения одного литра сиропа требуется 65 литров кленового сока.

"В 2019 году "Пензенские кленоварни" собирали сок более чем с 20 тысяч деревьев, произведя около 20 тонн кленового сиропа на сумму 32 миллиона рублей. Потенциал арендованных лесных площадей оценивается в 100 тонн кленового сиропа в год. Подобный объём производства позволяет говорить о высоком экспортном потенциале продукта. В состав натурального продукта не входит ничего кроме кленового сока", - говорится в сообщении.