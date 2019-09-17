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РИА Новости
Пензенская область

В Пензенской области открылся цех по розливу кленового сиропа

21:53 17.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкКленовый лист
Кленовый лист
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Кленовый лист. Архивное фото
ПЕНЗА, 17 сен - РИА Новости. Крупнейший в России производитель кленового сиропа компания "Пензенские кленоварни" во вторник открыл в Бековском районе Пензенской области цех по розливу, сообщила пресс-служба правительства области.
"Первый шаг сделан: предприниматели открыли новое производство, вложили средства в оборудование, создали рабочие места, наладили выпуск продукции, доказали серьезность намерений. Со своей стороны готов поддерживать "Пензенские кленоварни", будем оказывать помощь в развитии этого предприятия", - цитирует слова губернатора Ивана Белозерцева пресс-служба.
Глава региона поручил зампреду областного правительства, курирующему сельское хозяйство, оказать необходимое содействие "Пензенским кленоварням" в получении государственных льгот.
"Это направление новое, перспективное. Тем более, что они используют систему привлечения населения к сбору кленового сока путем участия в кооперативе. Это очень хорошая идея", - заявил Белозерцев.
Также губернатор во вторник осмотрел уникальное производство, уточнил детали технологии изготовления редкого в России продукта, а затем предложил сделать анализ воды, которая получается в результате фильтрации кленового сока и сейчас сливается в реку Хопёр, на предмет ее отдельного использования как чистого природного продукта.
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ООО "Пензенские кленоварни" выпускает до 30% объема импорта кленового сиропа в РФ. Сбор кленового сока осуществляется в лесном массиве Сердобского лесничества на площади более 100 гектаров. На предприятии используется классическая канадская промышленная технология по сбору сока, основанная на системе трубопроводов под низким давлением. Первичную переработку - концентрирование сока путем отделения сиропа от воды с помощью специального фильтра - проводят сразу в лесу, а выпаривание или варку сиропа, а также розлив готового продукта производят в кленоварне в поселке Сурки Бековского района. Для получения одного литра сиропа требуется 65 литров кленового сока.
"В 2019 году "Пензенские кленоварни" собирали сок более чем с 20 тысяч деревьев, произведя около 20 тонн кленового сиропа на сумму 32 миллиона рублей. Потенциал арендованных лесных площадей оценивается в 100 тонн кленового сиропа в год. Подобный объём производства позволяет говорить о высоком экспортном потенциале продукта. В состав натурального продукта не входит ничего кроме кленового сока", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в процессе производства кленового сока деревьям не наносится вред, и они сохраняются на протяжении многих десятков лет, который, к примеру, в Канаде достигает 150 лет. В настоящий момент готовая продукция "Пензенских кленоварен" поступает, в основном, в сети магазинов, кофеен и ресторанов в Москве.
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