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РИА Новости

В Перми умер депутат краевого заксобрания

21:32 17.09.2019 (обновлено: 23:19 17.09.2019)
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ПЕРМЬ, 17 сен - РИА Новости. Пятидесятитрехлетний депутат законодательного собрания Пермского края Александр Шалаев скончался после заседания комитета по социальной политике, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального парламента.
"Депутат Александр Шалаев скончался сегодня после (заседания – ред.) комитета по социальной политике. Официальной информации о причинах гибели у нас пока нет. По предварительной версии - инфаркт, спасти не удалось", - рассказали агентству в заксобрании.
По опубликованным на сайте заксобрания данным, Шалаев родился в марте 1966 года. Он был избран депутатом 3 созыва по одномандатному избирательному округу № 13, являлся членом фракции "Единая Россия". С 2006 года Шалаев возглавлял первичную профсоюзную организацию ОАО "Сильвинит". У него остались жена и двое детей.
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ПермьПермский крайПроисшествия
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