В Перми умер депутат краевого заксобрания

ПЕРМЬ, 17 сен - РИА Новости. Пятидесятитрехлетний депутат законодательного собрания Пермского края Александр Шалаев скончался после заседания комитета по социальной политике, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального парламента.

"Депутат Александр Шалаев скончался сегодня после (заседания – ред.) комитета по социальной политике. Официальной информации о причинах гибели у нас пока нет. По предварительной версии - инфаркт, спасти не удалось", - рассказали агентству в заксобрании.