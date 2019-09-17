США расширили санкции по Венесуэле

ВАШИНГТОН, 17 сен – РИА Новости. США расширили санкционные списки по Венесуэле, включив туда трех физических лиц и 16 компаний, говорится в сообщении на сайте минфина.

Согласно заявлению минфина США, три внесенных в списки человека связаны с предпринимателями Алексом Саабом и Альваро Пулидо, которые, как утверждает ведомство, "коррупционным путем извлекали выгоду от импорта продовольственной помощи и ее распространения в Венесуэле". Все 16 компаний либо принадлежат, либо находятся под контролем этих людей или Алекса Сааба, утверждает минфин.