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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

США расширили санкции по Венесуэле

21:25 17.09.2019 (обновлено: 22:09 17.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкМинистерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
Министерство финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 сен – РИА Новости. США расширили санкционные списки по Венесуэле, включив туда трех физических лиц и 16 компаний, говорится в сообщении на сайте минфина.
В частности, под санкции попали гражданин Колумбии Дэвид Николас Рубио Гонсалес, гражданин Италии Луис Альберто Сааб Моран и гражданин Венесуэлы Амир Луис Сааб Моран.
Компании преимущественно колумбийские, одна итальянская - Gruppo Domano S.R.L., а также четыре панамские.
Согласно заявлению минфина США, три внесенных в списки человека связаны с предпринимателями Алексом Саабом и Альваро Пулидо, которые, как утверждает ведомство, "коррупционным путем извлекали выгоду от импорта продовольственной помощи и ее распространения в Венесуэле". Все 16 компаний либо принадлежат, либо находятся под контролем этих людей или Алекса Сааба, утверждает минфин.
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