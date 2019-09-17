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РИА Новости

В США предупредили о тропическом шторме у берегов Техаса

21:24 17.09.2019
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© Фото : Роскосмос Ураган со спутников
 Ураган со спутников
© Фото : Роскосмос
Ураган со спутников. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 сен – РИА Новости. Циклон у побережья Техаса набрал силу тропического шторма, ему присвоили имя Имельда, сообщил Национальный центр ураганов США (National Hurricane Center).
Одиннадцатый в этом сезоне циклон вплотную приблизился к побережью Техаса днем во вторник. По данным Центра, он набрал силу тропического шторма и движется в северном направлении со скоростью 11 километров в час, максимальная сила порывов ветра достигает 55 километров в час. По последним данным, шторм находится в 25 километрах от населенного пункта Фрипорт и в 90 километрах от Галвестона на побережье Техаса.
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Центр ураганов предупреждает, что шторм принесет осадки в прибрежные районы Техаса и Луизианы, которые будут продолжаться до четверга. "Этот ливень может создать опасные для жизни условия", - говорится в предупреждении Центра.
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