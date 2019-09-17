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РИА Новости

Клинцевич прокомментировал инцидент с браконьерами в Японском море

21:19 17.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
© РИА Новости / Илья Питалев
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Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что инцидент с северокорейскими браконьерами в Японском море не повлияет на отношения РФ и КНДР.
Ранее сообщалось, что трое военнослужащих пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю получили ранения при нападении экипажа северокорейской шхуны в Японском море на осмотровую группу. Позднее стало известно, что ФСБ РФ задержали за браконьерство две рыболовные шхуны и более 80 граждан КНДР.
"Не думаю, что этот инцидент серьезно повлияет на отношения России и Северной Кореи", - написал Клинцевич в Facebook.
Он отметил, что северокорейские рыбаки уже не первый год занимаются браконьерством. "Также не является секретом и то, что Пхеньян, если и не поощряет подобные действия, то, по крайней мере, закрывает на них глаза", - добавил Клинцевич.
Сенатор также задался вопросами, откуда у браконьеров оружие и какие меры будут приняты для пресечения подобных случаев.
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Задержание браконьеров из КНДРЯпонское мореФранц КлинцевичКНДРРоссияБезопасностьВ мире
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