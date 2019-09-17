Клинцевич прокомментировал инцидент с браконьерами в Японском море

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что инцидент с северокорейскими браконьерами в Японском море не повлияет на отношения РФ и КНДР.

Ранее сообщалось, что трое военнослужащих пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю получили ранения при нападении экипажа северокорейской шхуны в Японском море на осмотровую группу. Позднее стало известно, что ФСБ РФ задержали за браконьерство две рыболовные шхуны и более 80 граждан КНДР.

"Не думаю, что этот инцидент серьезно повлияет на отношения России и Северной Кореи", - написал Клинцевич в Facebook

Он отметил, что северокорейские рыбаки уже не первый год занимаются браконьерством. "Также не является секретом и то, что Пхеньян, если и не поощряет подобные действия, то, по крайней мере, закрывает на них глаза", - добавил Клинцевич.