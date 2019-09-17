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РИА Новости

Опубликовано видео полета российских Ту-160 в сопровождении самолетов НАТО

21:15 17.09.2019 (обновлено: 00:01 18.09.2019)
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал видео Минобороны, на котором запечатлен полет Ту-160 над Балтикой.
На видео также можно заметить, как российские самолеты сопровождают истребители ВВС других государств.
Cтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
26 июля, 16:02РИА Новости
Китайские СМИ рассказали о "пощечине" НАТО от российских Ту-160
Ранее стало известно, что два российских стратегических ракетоносца выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. Ту-160 на разных этапах полета сопровождали ВВС Бельгии, Финляндии, Дании, Польши и Швеции.
Продолжительность полета составила более семи часов.
Ту-160 — стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности. Это самый крупный и мощный в истории сверхзвуковой самолет с изменяемой геометрией крыла и самый тяжелый боевой самолет в мире. Помимо этого, Ту-160 является самым скоростным бомбардировщиком, до сих пор находящимся на вооружении. Летчики прозвали машину Белым лебедем.
Самолет способен нести крылатые ракеты большой дальности с ядерными боезарядами.
Стратегический сверхзвуковой ракетоносец ТУ-160 Иван Ярыгин.
7 июля, 08:00РИА Новости
За нами все горит. Самые грозные бомбардировщики
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Ту-160ПольшаШвецияДанияБельгияФинляндияРоссияБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
И это, "наши партнёры" так боятся "Белого лебедя"... надо следующий бомбардировщик-ракетоносец назвать "Черный ворон")...
17 сентября, 21:46
Svetlana Kasyanova
1440005
Какой красавчик!
17 сентября, 22:25
ggal.1957
1400002
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