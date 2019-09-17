Опубликовано видео полета российских Ту-160 в сопровождении самолетов НАТО

На видео также можно заметить, как российские самолеты сопровождают истребители ВВС других государств.

Ранее стало известно, что два российских стратегических ракетоносца выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. Ту-160 на разных этапах полета сопровождали ВВС Бельгии, Финляндии, Дании, Польши и Швеции.

Ту-160 — стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности. Это самый крупный и мощный в истории сверхзвуковой самолет с изменяемой геометрией крыла и самый тяжелый боевой самолет в мире. Помимо этого, Ту-160 является самым скоростным бомбардировщиком, до сих пор находящимся на вооружении. Летчики прозвали машину Белым лебедем.