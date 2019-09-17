Опубликовано видео полета российских Ту-160 в сопровождении самолетов НАТО

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал видео Минобороны, на котором запечатлен полет Ту-160 над Балтикой.
На видео также можно заметить, как российские самолеты сопровождают истребители ВВС других государств.
Ранее стало известно, что два российских стратегических ракетоносца выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. Ту-160 на разных этапах полета сопровождали ВВС Бельгии, Финляндии, Дании, Польши и Швеции.
Продолжительность полета составила более семи часов.
Ту-160 — стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности. Это самый крупный и мощный в истории сверхзвуковой самолет с изменяемой геометрией крыла и самый тяжелый боевой самолет в мире. Помимо этого, Ту-160 является самым скоростным бомбардировщиком, до сих пор находящимся на вооружении. Летчики прозвали машину Белым лебедем.
Самолет способен нести крылатые ракеты большой дальности с ядерными боезарядами.