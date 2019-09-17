В Эквадоре расследуют утечку личных данных 20 миллионов граждан

БУЭНОС-АЙРЕС, 17 сен - РИА Новости. Генпрокуратура Эквадора расследует утечку персональных данных 20 миллионов граждан страны, допрошено руководство компании Novaestrat, которая, предположительно, допустила утечку, сообщает ведомство.

"В рамках расследования предполагаемого преступления, связанного с нарушением неприкосновенности частной жизни, генеральная прокуратура заслушала версии Агустина М. и Уильяма Роберто Г., которые, соответственно являются президентом и юридическим представителем Novaestrat, - компании, которая, вероятно, является ответственной за утечку личной информации около 20 миллионов эквадорцев (включая уже умерших и несовершеннолетних)", - отмечает генпрокуратура.

Речь идёт об именах, электронных постах, адресах, номерах телефонов, данных о гражданском состоянии и о банковских счетах, об автомобилях.

В частности, следствием была получена информация о коммерческих связях компании и ее бизнес-процессах. Вечером 16 сентября в доме Уильяма Роберто Г. был проведен обыск и изъята документация и электронные носители информации.

Novaestrat - это компания, специализирующаяся на маркетинге, анализе данных и разработке программного обеспечения, предполагается, что именно с ее сервера, расположенного в Майами, произошла утечка.