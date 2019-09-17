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РИА Новости

В Эквадоре расследуют утечку личных данных 20 миллионов граждан

21:05 17.09.2019
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВид на Кито. Эквадор
Вид на Кито. Эквадор
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Вид на Кито. Эквадор. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 17 сен - РИА Новости. Генпрокуратура Эквадора расследует утечку персональных данных 20 миллионов граждан страны, допрошено руководство компании Novaestrat, которая, предположительно, допустила утечку, сообщает ведомство.
"В рамках расследования предполагаемого преступления, связанного с нарушением неприкосновенности частной жизни, генеральная прокуратура заслушала версии Агустина М. и Уильяма Роберто Г., которые, соответственно являются президентом и юридическим представителем Novaestrat, - компании, которая, вероятно, является ответственной за утечку личной информации около 20 миллионов эквадорцев (включая уже умерших и несовершеннолетних)", - отмечает генпрокуратура.
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16 июля, 14:59РИА Новости
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Речь идёт об именах, электронных постах, адресах, номерах телефонов, данных о гражданском состоянии и о банковских счетах, об автомобилях.
В частности, следствием была получена информация о коммерческих связях компании и ее бизнес-процессах. Вечером 16 сентября в доме Уильяма Роберто Г. был проведен обыск и изъята документация и электронные носители информации.
Novaestrat - это компания, специализирующаяся на маркетинге, анализе данных и разработке программного обеспечения, предполагается, что именно с ее сервера, расположенного в Майами, произошла утечка.
Президент Эквадора Ленин Морено поручил главе МВД и министру телекоммуникаций сделать открытой информацию о расследовании данного дела. Он также сообщил, что направит в парламент законопроект о защите персональных данных, над которым работали власти.
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