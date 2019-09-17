Кучерена прокомментировал иск Минюста США против Сноудена

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Иск минюста США против экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена, который живет в России, вряд ли как-то помешает ему, считает адвокат, представляющий интересы американца в РФ, Анатолий Кучерена.

Во вторник стало известно, что минюст США подал иск против Сноудена в связи с публикацией книги в нарушение обязательств "о неразглашении". Мемуары Сноудена "Личное дело" (Permanent Record) официально выходят в продажу17 сентября, планируется, что книга будет доступна в более чем 20 странах.

"Я ожидал, что после выхода книги Эдварда будут какие-то заявления со стороны госдепартамента США, минюста США, вот это и последовало ... Я не думаю, что этот иск как-то помешает Эдварду Сноудену, который живёт на территории России, имеет вид на жительство", - сказал Кучерена РИА Новости.

Адвокат отметил, что пока не знаком с иском, поэтому не готов ответить, насколько он соответствует нормам американского законодательства, международного права.

"Если такая необходимость будет, конечно. Я являюсь его адвокатом, если Эдвард сочтёт нужным, конечно. Но решение будет принимать Эдвард. Пока этот вопрос мы ещё не обсуждали ", - сказал Кучерена, отвечая на вопрос, готов ли он представлять интересы Сноудена по этому иску.