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РИА Новости

Кучерена прокомментировал иск Минюста США против Сноудена

20:59 17.09.2019 (обновлено: 21:14 17.09.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЧлен Общественной палаты РФ, адвокат Анатолий Кучерена
Член Общественной палаты РФ, адвокат Анатолий Кучерена
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Член Общественной палаты РФ, адвокат Анатолий Кучерена. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Иск минюста США против экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена, который живет в России, вряд ли как-то помешает ему, считает адвокат, представляющий интересы американца в РФ, Анатолий Кучерена.
Во вторник стало известно, что минюст США подал иск против Сноудена в связи с публикацией книги в нарушение обязательств "о неразглашении". Мемуары Сноудена "Личное дело" (Permanent Record) официально выходят в продажу17 сентября, планируется, что книга будет доступна в более чем 20 странах.
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"Я ожидал, что после выхода книги Эдварда будут какие-то заявления со стороны госдепартамента США, минюста США, вот это и последовало ... Я не думаю, что этот иск как-то помешает Эдварду Сноудену, который живёт на территории России, имеет вид на жительство", - сказал Кучерена РИА Новости.
Адвокат отметил, что пока не знаком с иском, поэтому не готов ответить, насколько он соответствует нормам американского законодательства, международного права.
"Если такая необходимость будет, конечно. Я являюсь его адвокатом, если Эдвард сочтёт нужным, конечно. Но решение будет принимать Эдвард. Пока этот вопрос мы ещё не обсуждали ", - сказал Кучерена, отвечая на вопрос, готов ли он представлять интересы Сноудена по этому иску.
"Это (исковое заявление) лишний раз подтверждает, что Вашингтон будет делать все возможное, чтобы укусить Эдварда, лишний раз очернить его", - добавил адвокат.
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