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РИА Новости

Саудовский министр объявил, что поставки нефти вернулись на прежний уровень

20:58 17.09.2019 (обновлено: 21:02 17.09.2019)
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© Depositphotos / crstrbrtДобыча нефти
Добыча нефти
© Depositphotos / crstrbrt
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил, что сокращенные после нападения на саудовские нефтяные ресурсы поставки нефти вернулись на прежний уровень.
Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.
"Поставки нефти возвращаются на тот уровень, который был до 4.33 (совпадает с мск) утра субботы", - заявил Аль Сауд в ходе пресс-конференции, которую транслирует телеканал Al-Arabiya.
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