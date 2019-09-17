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РИА Новости

Минюст США подал иск против Сноудена

20:55 17.09.2019 (обновлено: 00:05 18.09.2019)
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© AP PhotoЭдвард Сноуден
Эдвард Сноуден
© AP Photo
Эдвард Сноуден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 сен — РИА Новости. Министерство юстиции США подало иск против бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена после публикации его книги. Ведомство считает, что он нарушил обязательства "о неразглашении".
Сегодня Сноуден представил мемуары "Личное дело". Ожидается, что книга будет доступна более чем в 20 странах.
В американском министерстве заявили, что Сноуден опубликовал книгу "без предварительного анализа ЦРУ и Агентства национальной безопасности".
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Авторы искового заявления, поданного в Виргинии, также вменяют бывшему сотруднику спецслужб "публичные выступления на темы, связанные с разведкой", которые он также делал в нарушение подписанных им при принятии на работу обязательств о неразглашении.
В ведомстве отметили, что гражданский иск не является попыткой помешать публикации и распространению книги, однако американское правительство намерено потребовать от Сноудена все доходы с продаж. Помимо самого бывшего сотрудника спецслужб, в иске также упомянут издательский дом, причастный к выходу мемуаров.
"США подают иск против издательства лишь для того, чтобы гарантировать, что никакие доходы не будут переданы Сноудену или в его пользу до тех пор, пока дело не будет разрешено", — подчеркнули в ведомстве.
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"Не помешает Сноудену"

Представляющий интересы Сноудена в России адвокат Анатолий Кучерена выразил мнение, что иск никак не помешает бывшему сотруднику спецслужб. Он отметил, что ожидал подобной реакции американских властей на публикацию мемуаров.
При этом Кучерена пока не знаком с самим заявлением, поэтому не готов ответить, насколько иск соответствует нормам американского законодательства и международного права.
Адвокат также отметил, что готов защищать интересы бывшего сотрудника спецслужб, если Сноуден сочтет это нужным.
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"Это (исковое заявление. — Прим. ред.) лишний раз подтверждает, что Вашингтон будет делать все возможное, чтобы укусить Эдварда, лишний раз очернить его", — заключил Кучерена.

История Сноудена

В 2013 году Сноуден передал газетам Washington Post и Guardian секретные документы о программах слежки американских и британских спецслужб в интернете. После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда — в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево.
Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. Через год Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволил ему путешествовать не только по России, но и за пределами страны.
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Министерство юстиции СШААнатолий КучеренаЦентральное разведывательное управлениеЭдвард СноуденСШАВ мире
Популярные комментарии
Чудо, а не новость. Право США базируется на прецедентах. Засуди они Сноудена и, дай бог, назначь крупный штраф и это даст РФ предъявить иски в американском суде сотням перебежчикам и предателям.
17 сентября, 20:59
sizif8
1831100
Бесплатная реклама книги Сноудена от минюста США.
17 сентября, 21:28
llevksm
1840000
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