Рязанский губернатор оценил значение движения WorldSkills

РЯЗАНЬ, 17 сен - РИА Новости. Активное развитие движения WorldSkills в Рязанской области помогает талантливой молодежи в профессиональном росте, сказал губернатор Николай Любимов на встрече с членом национальной сборной России по профессиональному мастерству WorldSkills Андреем Потаповым.

Выпускник Рязанского политехнического колледжа Андрей Потапов в составе национальной сборной России выступил на чемпионате мира в Казани и был удостоен медальона за профессионализм в компетенции "Столярное дело". Любимов поздравил молодого столяра и его учителя с успешным выступлением на соревнованиях столь высокого уровня.

"Самое главное, что результатом серьёзной подготовки и участия в мировом чемпионате стала не только заслуженная награда. Это еще и достигнутый высокий профессионализм. Уверен, благодаря активному развитию в Рязанской области движения WorldSkills, которое всесторонне поддерживается правительством региона, больше возможностей появится у многих талантливых ребят, которые хотят учиться и делают свою работу на "отлично", - сказал губернатор.

Потапов и его наставник, мастер производственного обучения ОГБПОУ "Рязанский политехнический колледж" Олег Самолин, рассказали главе региона о трудностях, с которыми пришлось столкнуться в процессе тренировок и во время соревнований, а также об эмоциях, которые они пережили после успешного выступления.

"Это было мечтой – попасть в Казань на чемпионат мира, и, когда всё закончилось, я пожал Олегу Геннадьевичу руку и сказал: "Наша мечта сбылась", - сказал Потапов.