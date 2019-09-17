Рязанский губернатор оценил значение движения WorldSkills

РЯЗАНЬ, 17 сен - РИА Новости. Активное развитие движения WorldSkills в Рязанской области помогает талантливой молодежи в профессиональном росте, сказал губернатор Николай Любимов на встрече с членом национальной сборной России по профессиональному мастерству WorldSkills Андреем Потаповым.
Выпускник Рязанского политехнического колледжа Андрей Потапов в составе национальной сборной России выступил на чемпионате мира в Казани и был удостоен медальона за профессионализм в компетенции "Столярное дело". Любимов поздравил молодого столяра и его учителя с успешным выступлением на соревнованиях столь высокого уровня.
"Самое главное, что результатом серьёзной подготовки и участия в мировом чемпионате стала не только заслуженная награда. Это еще и достигнутый высокий профессионализм. Уверен, благодаря активному развитию в Рязанской области движения WorldSkills, которое всесторонне поддерживается правительством региона, больше возможностей появится у многих талантливых ребят, которые хотят учиться и делают свою работу на "отлично", - сказал губернатор.
Потапов и его наставник, мастер производственного обучения ОГБПОУ "Рязанский политехнический колледж" Олег Самолин, рассказали главе региона о трудностях, с которыми пришлось столкнуться в процессе тренировок и во время соревнований, а также об эмоциях, которые они пережили после успешного выступления.
"Это было мечтой – попасть в Казань на чемпионат мира, и, когда всё закончилось, я пожал Олегу Геннадьевичу руку и сказал: "Наша мечта сбылась", - сказал Потапов.
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Любимов поблагодарил молодого профессионала и его наставника за проделанную работу и достойное представление региона на мировых соревнованиях лучших молодых специалистов рабочих профессий. Губернатор отметил, что в этом году в чемпионате приняли участие более 1,3 тысячи человек из 63 стран. За большой личный вклад в развитие системы профессионального образования России и популяризацию рабочих профессий Потапов и Самолин были награждены памятным знаком "За наивысшие достижения".