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РИА Новости

США стремятся не допустить интеграцию России и Белоруссии, считают эксперты

20:21 17.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Активность американских дипломатов на белорусском направлении связана с разработкой Россией и Белоруссией плана углубления интеграции в рамках Союзного государства, США стараются не допустить его реализации, считают российские эксперты.
Во вторник Минск посетил замгоссекретаря США Дэвид Хейл. По итогам переговоров он заявил, что Вашингтон и Минск готовятся объявить о взаимном возвращении послов. Также, по его словам, Вашингтон готов обсуждать дальнейшие шаги по ослаблению санкций против Минска. В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что без участия США урегулировать конфликт на востоке Украины не получится. При этом это уже вторая за последнее время и после долгого перерыва встреча Лукашенко с высокопоставленными представителями США. В конце августа Белоруссию посетил Джон Болтон, который на тот момент занимал пост советника президента США по национальной безопасности.
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"Необычна сама активность американских дипломатов на белорусском направлении. Она непосредственно связана с предстоящим принятием двумя президентами (Белоруссии и России) плана углубления интеграции в рамках Союзного государства. США стремятся не допустить этого. Для них это абсолютно неприемлемо – отсюда постоянные визиты в последнее время американских дипломатов, их постоянные реверансы в сторону Белоруссии и президента Лукашенко", - заявил РИА Новости заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин.
По мнению заместителя декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрея Суздальцева, своими действиями США пытаются расшатывать окружение России.
"Это их давняя политика. Сами Украина и Белоруссия их не интересуют. Сейчас американцы находятся на распутье, так как все их стратегии давления на Россию через Украину закончились ничем, они ищут новые рычаги давления – теперь через Белоруссию", - считает Суздальцев.
В то же время, считает Игорь Шишкин, для Москвы такая активность заокеанских партнеров не стала сюрпризом. "В Москве все прекрасно знали, что такая активность сразу последует, как только два президента объявили о начале процесса углубления интеграции… За интеграцию нужно переживать и бороться – просто не нужно впадать в алармистские настроения после каждого выступления Александра Лукашенко. США - это сильнейшая держава, если она пытается противодействовать, то это очень серьезно. Но я уверен, что когда это все начинало запускаться, эти угрозы просчитывались", - считает Шишкин.
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По его прогнозу, уже к концу года усилия по интеграции "приведут к реальному углублению союзного строительства, а не будут тем пшиком, который уже появлялся в СМИ в качестве утечек".
По мнению Шишкина, Минск также не пойдет на срыв интеграции, несмотря на свои заявления.
"Если бы Лукашенко был готов сорвать интеграцию, он бы не пошел на этот процесс. Другое дело, что он будет стараться получить максимум выгоды для себя и для белорусской элиты. При этом Лукашенко прекрасно видит на примере Украины, куда ведет разрыв с Россией. И прекрасно понимает, что если не будет интеграции с Россией в рамках Союзного государства, то единственная альтернатива – то, что сейчас происходит на Украине. Это будет катастрофой и для Белоруссии", - прогнозирует он.
В 2006 году США ввели санкции против ряда лиц и организаций Белоруссии по обвинению в "нарушении прав человека" и "подрыве демократических институтов". Позднее стороны взаимно сократили штаты посольств, миссии в обеих странах возглавляют временные поверенные в делах. Однако с 2015 года Вашингтон частично приостановил санкции в отношении ряда компаний из Белоруссии, впоследствии продлевая это решение.
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В 2019 году в МИД Белоруссии сообщали, что Минск снял ограничения на число американских дипломатов, присутствующих в стране. Ограничения действовали с 2008 года. В конце марта замглавы белорусского МИД Олег Кравченко заявил, что Минск и Вашингтон могут взаимно вернуть послов через год-два, в принципиальном плане соответствующая договоренность уже "фактически достигнута".
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