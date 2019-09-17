Приморье попросило 370 миллионов рублей пострадавшим от паводка аграриям

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко на совещании с президентом Владимиром Путиным в кризисном центре МЧС попросил выделить 370 миллионов рублей федеральной поддержки для выплаты компенсаций пострадавшим от паводка аграриям.
Режим ЧС регионального значения из-за паводка введен в Приморье 28 августа. В 17 муниципальных образованиях произошло подтопление 47 населенных пунктов, 1300 домов, 7300 приусадебных участков, 17 социально значимых объектов. Пострадало более 12 тысяч человек, эвакуировано 330 человек, пострадали 14,5 тысячи гектаров посевов.
"Просим вашей поддержки по компенсации ущерба сельхозпроизводителям на сумму 370 миллионов рублей, 75% из которых не застраховали свои посевы, потому как в течение пяти лет подвергаются затоплению и страховые компании уклоняются от предоставления таких услуг. Просим компенсировать хотя бы 50% затраченных ими средств для подготовки к весенним полевым работам, с условием последующей стопроцентной страховки урожая", - обратился Кожемяко к Путину.