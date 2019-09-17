Приморье попросило 370 миллионов рублей пострадавшим от паводка аграриям

"Просим вашей поддержки по компенсации ущерба сельхозпроизводителям на сумму 370 миллионов рублей, 75% из которых не застраховали свои посевы, потому как в течение пяти лет подвергаются затоплению и страховые компании уклоняются от предоставления таких услуг. Просим компенсировать хотя бы 50% затраченных ими средств для подготовки к весенним полевым работам, с условием последующей стопроцентной страховки урожая", - обратился Кожемяко к Путину.