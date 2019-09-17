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РИА Новости

В Минобороны рассказали о плановом полете российских Ту-160 над Балтикой

20:09 17.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Скрынников / Перейти в фотобанкСверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160 в воздухе
Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160 в воздухе
© РИА Новости / Сергей Скрынников
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Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160 в воздухе. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря, их сопровождали ВВС Бельгии, Дании, Польши, Финляндии и Швеции, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
"Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря... На отдельных этапах маршрута самолёты дальней авиации сопровождали истребители F-16 ВВС Бельгии, Дании и Польши, F-18 ВВС Финляндии, JAS-39 Gripen ВВС Швеции", - говорится в сообщении.
Добавляется, что продолжительность полёта составила более семи часов. Кроме того, после полета экипажи ВКС России вернулись на аэродром базирования.
Cтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
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