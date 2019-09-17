В Минобороны рассказали о плановом полете российских Ту-160 над Балтикой

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря, их сопровождали ВВС Бельгии, Дании, Польши, Финляндии и Швеции, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря... На отдельных этапах маршрута самолёты дальней авиации сопровождали истребители F-16 ВВС Бельгии, Дании и Польши, F-18 ВВС Финляндии, JAS-39 Gripen ВВС Швеции", - говорится в сообщении.