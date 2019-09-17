Кличко прокомментировал законопроект о столице Украины

КИЕВ, 17 сен – РИА Новости. Законопроект о столице, который внесла в Верховную раду Украины фракция пропрезидентской партии "Слуга народа", должен получить экспертную оценку Венецианской комиссии и пройти общественное обсуждение, считает мэр Киева Виталий Кличко.

В документе предлагается назначить внеочередные выборы мэра Киева и депутатов Киевского городского совета на 8 декабря. Документ предусматривает системно урегулировать вопросы правового статуса Киева и особенностей местного самоуправления в украинской столице. В соответствии с предлагаемыми изменениями, исполнительную власть в Киеве осуществляет Киевская городская государственная администрация, а местное самоуправление осуществляется территориальной общиной города. Предлагается ликвидировать районные государственные администрации в Киеве и создать вместо них районные советы, а также сократить со 120 до 84 число депутатов Киевсовета.

"Зарегистрированный законопроект о столице должен получить экспертную оценку Венецианской комиссии, выводы других международных экспертов, должно однозначно пройти общественное обсуждение. Я уверен, в таком виде этот законопроект принимать нельзя – его спускают сверху, ни с кем не посоветовались", - заявил Кличко во вторник на брифинге, трансляцию вел украинский "5 канал".

По его словам, законопроект рушит самоуправление. "Если мы говорим о децентрализации, то в этом законе наоборот - централизация власти", - добавил Кличко.

Ранее премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что кабмин обратился в офис президента Владимира Зеленского с представлением на увольнение Кличко с его второй должности - главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года, пост главы городской администрации - с 25 июня 2014 года. Согласно украинскому законодательству, мэры городов избираются жителями на голосовании. Главу КГГА назначает и увольняет президент по представлению правительства.