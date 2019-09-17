Кличко прокомментировал законопроект о столице Украины

КИЕВ, 17 сен – РИА Новости. Законопроект о столице, который внесла в Верховную раду Украины фракция пропрезидентской партии "Слуга народа", должен получить экспертную оценку Венецианской комиссии и пройти общественное обсуждение, считает мэр Киева Виталий Кличко.
В документе предлагается назначить внеочередные выборы мэра Киева и депутатов Киевского городского совета на 8 декабря. Документ предусматривает системно урегулировать вопросы правового статуса Киева и особенностей местного самоуправления в украинской столице. В соответствии с предлагаемыми изменениями, исполнительную власть в Киеве осуществляет Киевская городская государственная администрация, а местное самоуправление осуществляется территориальной общиной города. Предлагается ликвидировать районные государственные администрации в Киеве и создать вместо них районные советы, а также сократить со 120 до 84 число депутатов Киевсовета.
"Зарегистрированный законопроект о столице должен получить экспертную оценку Венецианской комиссии, выводы других международных экспертов, должно однозначно пройти общественное обсуждение. Я уверен, в таком виде этот законопроект принимать нельзя – его спускают сверху, ни с кем не посоветовались", - заявил Кличко во вторник на брифинге, трансляцию вел украинский "5 канал".
По его словам, законопроект рушит самоуправление. "Если мы говорим о децентрализации, то в этом законе наоборот - централизация власти", - добавил Кличко.
Ранее премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что кабмин обратился в офис президента Владимира Зеленского с представлением на увольнение Кличко с его второй должности - главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года, пост главы городской администрации - с 25 июня 2014 года. Согласно украинскому законодательству, мэры городов избираются жителями на голосовании. Главу КГГА назначает и увольняет президент по представлению правительства.
Местные выборы прошли на Украине 25 октября 2015 года по новому избирательному закону. Областные, городские и районные советы избирались по пропорциональной системе с открытыми списками, а депутаты сельских и поселковых советов — по мажоритарной системе относительного большинства. По результатам выборов в Киеве, в городской совет, преодолев 5% проходной барьер, прошли пять партий: "Солидарность" экс-президента Украины Петра Порошенко, "Самопомощь" мэра Львова Андрея Садового, "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко, "Единство" экс-мэра Киева Александра Омельченко и националистическая "Свобода" Олега Тягнибока. Впоследствии они сформировали пять депутатских фракций.