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РИА Новости

МИД выразил озабоченность из-за нападения браконьеров из КНДР

19:48 17.09.2019 (обновлено: 19:51 17.09.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. МИД РФ выразил временному поверенному в делах КНДР в России озабоченность в связи с инцидентом в Японском море, Москва потребовала от Пхеньяна принять исчерпывающие меры для недопущения подобного, сообщило дипведомство.
Ранее ЦОС ФСБ РФ сообщило, что трое военнослужащих погрануправления получили ранения при нападении экипажа северокорейской шхуны в Японском море на осмотровую группу. Инцидент произошел, когда приморские пограничники в районе банки Кито-Ямато (Японское море, исключительная экономическая зона РФ) обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством.
Принятыми мерами противоправная деятельность северокорейских браконьеров пресечена. Задержаны две рыболовные шхуны и более 80 граждан КНДР.
"В МИД России был вызван Временный поверенный в делах КНДР в России Чин Чжон Хёп. Директор Первого департамента Азии Георгий Зиновьев выразил ему серьезную озабоченность в связи с произошедшим. Чин Чжон Хёпу было заявлено, что российская сторона предпринимает решительные шаги по задержанию лиц, совершивших противоправные действия. Потребовали от корейской стороны принять исчерпывающие меры с целью недопущения впредь подобных инцидентов. Чин Чжон Хёп обещал незамедлительно доложить в Пхеньян", - говорится в сообщении МИД РФ.
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