МИД выразил озабоченность из-за нападения браконьеров из КНДР

Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. МИД РФ выразил временному поверенному в делах КНДР в России озабоченность в связи с инцидентом в Японском море, Москва потребовала от Пхеньяна принять исчерпывающие меры для недопущения подобного, сообщило дипведомство.

Ранее ЦОС ФСБ РФ сообщило, что трое военнослужащих погрануправления получили ранения при нападении экипажа северокорейской шхуны в Японском море на осмотровую группу. Инцидент произошел, когда приморские пограничники в районе банки Кито-Ямато (Японское море, исключительная экономическая зона РФ) обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством.

Принятыми мерами противоправная деятельность северокорейских браконьеров пресечена. Задержаны две рыболовные шхуны и более 80 граждан КНДР.