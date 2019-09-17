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РИА Новости

В Госдуму внесли проект о наказании для алиментщиков за сокрытие имущества

19:44 17.09.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Госсовет Татарстана внёс в Госдуму законопроект, которым предлагается ужесточить наказание для неплательщиков алиментов вплоть до лишения свободы на срок до двух лет за сокрытие имущества, за счёт которого возможна плата алиментов, следует из базы данных нижней палаты парламента.
"Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные с сокрытием имущества, за счет которого возможна уплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, в том числе посредством фиктивного оформления прав на имущество на третьих лиц, заключения мнимых (притворных) сделок по передаче имущества третьим лицам и (или) иным способом, - наказывается исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет", - говорится в проекте закона.
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Авторы законопроекта поясняют, что одной из проблем, препятствующих своевременному и полному погашению задолженности по алиментам, является уклонение должников от применения к ним мер принудительного исполнения в форме обращения взыскания на их имущество.
"Должники не оформляют имущество в личную собственность, не открывают на свое имя банковские счета. Приобретаемое имущество, на которое может быть обращено взыскание, фактически оставаясь в пользовании должников, оформляется ими на родственников и иных лиц. В этих условиях возбужденное исполнительное производство не имеет каких-либо положительных перспектив, а существующее правовое регулирование данных правоотношений не достигает заявленных целей", - говорится в пояснительной записке.
Для решения указанного вопроса законопроектом вносится изменение в статью 157 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающую ответственность за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей.
Факт приобретения имущества за счет средств должника станет предметом доказывания по уголовному делу, при этом наиболее эффективным способом решения поставленной задачи, полагают разработчики, является проведение соответствующих розыскных мероприятий в рамках возбужденного уголовного дела.
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