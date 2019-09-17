Первой премьерой Мастерской Петра Фоменко станет спектакль "Махагония"

"Я уже несколько лет возвращаюсь к этой пьесе Михаила Рощина с намерением осуществить постановку, и вот в этом сезоне надеюсь, получится. Я уже обращался к творчеству Рощина, на мой взгляд, идеального драматурга, которому более всего важно было, какой театр получится из его пьесы. Мне кажется, что в этом тексте есть важные смыслы, есть все для создания театра. Так что мы попробуем", - сказал РИА Новости Каменькович.