Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-17T20:32Z
https://ria.ru/20190917/1558785509.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155878/43/1558784332_0:0:2920:1644_1036x0_80_0_0_07b4c789f8e964826382b2d6aa3be5eb.jpg
РИА Новости
Культура

Первой премьерой Мастерской Петра Фоменко станет спектакль "Махагония"

20:32 17.09.2019
816
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСбор труппы в театре "Мастерская Петра Фоменко"
Сбор труппы в театре Мастерская Петра Фоменко
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Первой премьерой нового сезона Мастерской Петра Фоменко" станет спектакль "Махагония", который со стажерской группой театра ставит режиссер и актер Федор Малышев, сообщил во вторник на сборе труппы художественный руководитель театра Евгений Каменькович.
Задолго до официального открытия сезона в театре началась работа сразу над несколькими новыми спектаклями. Но первой премьерой совсем скоро, возможно, в конце сентября, станет антиутопия "Махагония" по пьесе Ильи Кормильцева. Эта работа состоится в рамках направления "Пробы и ошибки". Ставит спектакль режиссер Федор Малышев со стажерской группой театра.
В Старом здании продолжится работа, начатая еще в прошлом сезоне, над спектаклем "Счастливые дни" по пьесе Сэмюэля Беккета. В ролях – Ксения Кутепова и Иван Верховых. Режиссер Алексей Кузьмин-Тарасов вместе с актером Игорем Войнаровским работают над монооперой "Путь к сердцу". Автор либретто - Дмитрий Данилов, композитор – Павел Карманов, сценография – Ася Скорик.
В отличие от прошлого сезона, который прошел под знаком обращения к классике, нынешний можно назвать сезоном неожиданных экспериментов.
Впервые в Мастерской поставит свой, как всегда необычный, спектакль Дмитрий Крымов – рабочее название "Дон Жуан. Игра в оперу", премьера намечена на начало следующего сезона. Иван Поповски планирует начать работу над спектаклем "Молли Суини" по пьесе классика ирландской литературы Брайана Фрила - премьера намечена на конец сезона.
Художественный руководитель Евгений Каменькович, поставивший в прошлом сезоне "Короля Лира" Шекспира, на этот раз обратится к пьесе отечественного драматурга Михаила Рощина "Седьмой подвиг Геракла".
"Я уже несколько лет возвращаюсь к этой пьесе Михаила Рощина с намерением осуществить постановку, и вот в этом сезоне надеюсь, получится. Я уже обращался к творчеству Рощина, на мой взгляд, идеального драматурга, которому более всего важно было, какой театр получится из его пьесы. Мне кажется, что в этом тексте есть важные смыслы, есть все для создания театра. Так что мы попробуем", - сказал РИА Новости Каменькович.
Театр в новом сезоне будет гастролировать по России: покажет свои спектакли в Нижнем Новгороде, Ижевске, Череповце, примет участие в фестивале, посвященном Осипу Мандельштаму, который пройдет в Воронеже.
Килилл Серебренников
10 сентября, 12:10Культура
Первой премьерой сезона в Гоголь-центре станет "Палачи" Серебренникова
300011
КультураДмитрий КрымовЕвгений КаменьковичМастерская Петра ФоменкоМосква
Рекомендуем
Николай Алексенко
Николай Алексеенко: люди в Тулуне были в воде, белые от холода и страха
РИА
Новости
Один из преступников на следственном эксперименте
"Два года втирались в доверие": как банда цыган вырезала семью под Липецком
Китайский спектакль Весна священная открыл XX Международный фестиваль современного танца DanceInversion
Легенда китайского балета: российский балет, музыка трогает сердца людей
Подозреваемый в убийствах девушек в Петрозаводске на допросе у следователя
Свидетели сообщили подробности первого нападения "петрозаводского маньяка"
Лента
новостей
Режиссер Квентин Тарантино во время фотоколла на крыше отеля The Ritz Carlton Moscow в Москве
Саундтрек "Однажды... в Голливуде" — что спрятал в нем Тарантино
Владивосток
Свыше 4 тысяч врачей соберутся на Тихоокеанском медицинском конгрессе
Сотрудник вневедомственной охраны
В Москве двое мужчин изнасиловали 23-летнюю работницу автомойки
Эдвард Сноуден
Минюст США подал иск против Сноудена
Автомобиль полиции
В Ростовской области пропала женщина с двумя маленькими детьми
Дорога к коттеджам внутри заказника Клетинский бор
"Суд им не указ". Кто уничтожает заповедные леса
Приморские пограничники задержали иностранную шхуну в Японском море
В Японском море браконьеры из КНДР напали на российских пограничников
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
США считают, что саудовские НПЗ атаковали с территории Ирана
Главный внештатный онколог Министерства здравоохранения РФ, академик РАН Андрей Каприн
Создание биобанков раковых клеток поможет лечить онкологию в будущем
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:33Заявки на создание научно-образовательных центров подали уже 26 регионов
07:05План интеграции России и Белоруссии может быть утвержден к восьмому декабря
06:51Задержан подозреваемый в нападении на девочку в детсаду Хакасии
06:39Машина въехала в вестибюль башни Trump Plaza в штате Нью-Йорк, сообщают СМИ
06:34Масштабные учения летчиков стартовали в Хабаровском крае и Приморье
06:34Япония сожалеет о снятии льгот с японских компаний в Южной Корее
06:15РАДОР предложил Минтрансу ликвидировать аварийные мосты к 2025 году
06:13Ни партия Нетаньяху, ни оппозиция не спешат праздновать победу на выборах
05:57Авиавласти США пригласили группу стран обсудить эксплуатацию Boeing 737 MAX
05:56США недооценивают политический диалог в Венесуэле, заявил глава МИД страны
05:43Предприятия Бурятия могут уйти на "четырехдневку" после серьезного анализа
05:39Зампред общества российско-китайской дружбы удостоена высшей госнаграды КНР
05:29В России рассказали о ракете с "недостижимой дальностью" действия
05:23Экологи призвали обнародовать новую схему выпуска белух из "китовой тюрьмы"
05:20Эксперт оценил вклад дивизии "Силы тигра" в освобождении Хан-Шейхуна
05:10Жириновский назвал две страны, которые должны объединиться с Россией
04:15Поисковики впервые за пять лет возобновили работы на месте Хасанских боев
04:11Штрафы в ГИБДД разрешат не платить при одном условии, пишут СМИ
04:09На фоне выборов Израиль переживает исторический момент, заявил Нетаньяху
04:04В Приморье иностранцам с 2020 года запретят работать в сфере транспорта
Лента новостейМолния