Первой премьерой Мастерской Петра Фоменко станет спектакль "Махагония"

МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Первой премьерой нового сезона Мастерской Петра Фоменко" станет спектакль "Махагония", который со стажерской группой театра ставит режиссер и актер Федор Малышев, сообщил во вторник на сборе труппы художественный руководитель театра Евгений Каменькович.
Задолго до официального открытия сезона в театре началась работа сразу над несколькими новыми спектаклями. Но первой премьерой совсем скоро, возможно, в конце сентября, станет антиутопия "Махагония" по пьесе Ильи Кормильцева. Эта работа состоится в рамках направления "Пробы и ошибки". Ставит спектакль режиссер Федор Малышев со стажерской группой театра.
В Старом здании продолжится работа, начатая еще в прошлом сезоне, над спектаклем "Счастливые дни" по пьесе Сэмюэля Беккета. В ролях – Ксения Кутепова и Иван Верховых. Режиссер Алексей Кузьмин-Тарасов вместе с актером Игорем Войнаровским работают над монооперой "Путь к сердцу". Автор либретто - Дмитрий Данилов, композитор – Павел Карманов, сценография – Ася Скорик.
В отличие от прошлого сезона, который прошел под знаком обращения к классике, нынешний можно назвать сезоном неожиданных экспериментов.
Впервые в Мастерской поставит свой, как всегда необычный, спектакль Дмитрий Крымов – рабочее название "Дон Жуан. Игра в оперу", премьера намечена на начало следующего сезона. Иван Поповски планирует начать работу над спектаклем "Молли Суини" по пьесе классика ирландской литературы Брайана Фрила - премьера намечена на конец сезона.
Художественный руководитель Евгений Каменькович, поставивший в прошлом сезоне "Короля Лира" Шекспира, на этот раз обратится к пьесе отечественного драматурга Михаила Рощина "Седьмой подвиг Геракла".
"Я уже несколько лет возвращаюсь к этой пьесе Михаила Рощина с намерением осуществить постановку, и вот в этом сезоне надеюсь, получится. Я уже обращался к творчеству Рощина, на мой взгляд, идеального драматурга, которому более всего важно было, какой театр получится из его пьесы. Мне кажется, что в этом тексте есть важные смыслы, есть все для создания театра. Так что мы попробуем", - сказал РИА Новости Каменькович.
Театр в новом сезоне будет гастролировать по России: покажет свои спектакли в Нижнем Новгороде, Ижевске, Череповце, примет участие в фестивале, посвященном Осипу Мандельштаму, который пройдет в Воронеже.