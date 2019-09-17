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РИА Новости

Российский спутник подберет для китайских аппаратов места посадок на Луне

19:39 17.09.2019
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© Фото : Dwingeloo Radio ObservatoryОбратная сторона Луны
Обратная сторона Луны
© Фото : Dwingeloo Radio Observatory
Обратная сторона Луны. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российский орбитальный аппарат "Луна-26" подберет места для будущих посадок на лунную поверхность китайских станций, говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Роскосмоса".
"В рамках достигнутых договоренностей станет возможным подробное исследование российским орбитальным аппаратом возможных посадочных областей для китайских миссий", - говорится в сообщении.
Агентство национальной безопасности США
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Кроме того, в рамках достигнутых соглашений Россия и Китай рассмотрят возможность установки научного оборудования на лунных аппаратах друг друга - "Луне-26" и "Чанъэ-7", а также возможности проведения совместных космических экспериментов.
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Космос - РИА НаукаРоскосмосКитайРоссия
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