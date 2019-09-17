Российский спутник подберет для китайских аппаратов места посадок на Луне

"В рамках достигнутых договоренностей станет возможным подробное исследование российским орбитальным аппаратом возможных посадочных областей для китайских миссий", - говорится в сообщении.

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Кроме того, в рамках достигнутых соглашений Россия и Китай рассмотрят возможность установки научного оборудования на лунных аппаратах друг друга - "Луне-26" и "Чанъэ-7", а также возможности проведения совместных космических экспериментов.