Российский спутник подберет для китайских аппаратов места посадок на Луне

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российский орбитальный аппарат "Луна-26" подберет места для будущих посадок на лунную поверхность китайских станций, говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Роскосмоса".
"В рамках достигнутых договоренностей станет возможным подробное исследование российским орбитальным аппаратом возможных посадочных областей для китайских миссий", - говорится в сообщении.
Кроме того, в рамках достигнутых соглашений Россия и Китай рассмотрят возможность установки научного оборудования на лунных аппаратах друг друга - "Луне-26" и "Чанъэ-7", а также возможности проведения совместных космических экспериментов.