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РИА Новости

Россия рассчитывает на готовность ГТС Болгарии к газу из "Турецкого потока"

19:34 17.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
ВАРНА (Болгария), 17 сен - РИА Новости. Россия рассчитывает, что газотранспортная система Болгарии будет готова для поставок газа из "Турецкого потока" к 1 января 2020 года, рассказал журналистам по итогам заседания российско-болгарской межправкомиссии глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"В части строительства газопровода в Сербию - мы сегодня обсудили перспективы реализации этого проекта, рассчитываем на те сроки, которые обозначила болгарская сторона, чтобы до 1 января обеспечить завершение строительства газопровода, чтобы запустить поток газа, который идет по "Турецкому потоку", - сказал министр.
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"Болгария заинтересована в расширении газотранспортной системы страны, начиная с болгаро-турецкой границы и до границы с Сербией. Безусловно, мы заинтересованы в развитии деятельности по линии "Турецкого потока". Парламент страны в конце 2018 года принял новую энергетическую стратегию страны, и в рамках этой стратегии мы заявляем наши интересы к развитию этого проекта. Этот проект будет иметь исключительно большое значение не только для Болгарии, но и для всего нашего региона, и поэтому мы назвали этот проект "Балканским потоком", - отметила, в свою очередь, глава Минэнерго Болгарии, сопредседатель межправкомиссии с Болгарской стороны, Теменужка Петкова.
Позднее Мантуров подтвердил журналистам, что у болгар стоит задача обеспечить до 1 января строительство участка газопровода от турецко-болгарской границы до болгарско-сербской. "До 1 января 2020 года. Задача поставлена такая, а сколько это на самом деле будет по времени, я думаю, что лучше, наверное, госпожа Петкова пусть комментирует", - добавил министр.
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В конце июня глава "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что газотранспортные системы Болгарии и Сербии для принятия газа из "Турецкого потока" планируется расширить в срок до конца 2019 года.
Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Запуск газопровода планируется до конца 2019 года.
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Турецкий потокДенис МантуровРоссияБолгарияЭкономика
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