Россия рассчитывает на готовность ГТС Болгарии к газу из "Турецкого потока"

ВАРНА (Болгария), 17 сен - РИА Новости. Россия рассчитывает, что газотранспортная система Болгарии будет готова для поставок газа из "Турецкого потока" к 1 января 2020 года, рассказал журналистам по итогам заседания российско-болгарской межправкомиссии глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"В части строительства газопровода в Сербию - мы сегодня обсудили перспективы реализации этого проекта, рассчитываем на те сроки, которые обозначила болгарская сторона, чтобы до 1 января обеспечить завершение строительства газопровода, чтобы запустить поток газа, который идет по "Турецкому потоку", - сказал министр.

"Болгария заинтересована в расширении газотранспортной системы страны, начиная с болгаро-турецкой границы и до границы с Сербией. Безусловно, мы заинтересованы в развитии деятельности по линии "Турецкого потока". Парламент страны в конце 2018 года принял новую энергетическую стратегию страны, и в рамках этой стратегии мы заявляем наши интересы к развитию этого проекта. Этот проект будет иметь исключительно большое значение не только для Болгарии, но и для всего нашего региона, и поэтому мы назвали этот проект "Балканским потоком", - отметила, в свою очередь, глава Минэнерго Болгарии, сопредседатель межправкомиссии с Болгарской стороны, Теменужка Петкова.

Позднее Мантуров подтвердил журналистам, что у болгар стоит задача обеспечить до 1 января строительство участка газопровода от турецко-болгарской границы до болгарско-сербской. "До 1 января 2020 года. Задача поставлена такая, а сколько это на самом деле будет по времени, я думаю, что лучше, наверное, госпожа Петкова пусть комментирует", - добавил министр.

В конце июня глава "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что газотранспортные системы Болгарии и Сербии для принятия газа из "Турецкого потока" планируется расширить в срок до конца 2019 года.