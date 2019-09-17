Москалькова обсудила с экспертами Совета Европы гендерное равенство

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова провела встречу с экспертами Совета Европы по вопросам прав женщин, где обсуждались способы продвижения гендерного равенства, сообщила пресс-служба омбудсмена.

"В рамках реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017–2022 годы. уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова встретилась с экспертами Совета Европы по вопросам гендерного равенства и прав женщин, проводящими исследование на тему "Участие женщин России в процессе принятия решений в области политики и общественной жизни", - говорится в сообщении.