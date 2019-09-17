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РИА Новости

Москалькова обсудила с экспертами Совета Европы гендерное равенство

19:32 17.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 июля 2019
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова провела встречу с экспертами Совета Европы по вопросам прав женщин, где обсуждались способы продвижения гендерного равенства, сообщила пресс-служба омбудсмена.
"В рамках реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017–2022 годы. уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова встретилась с экспертами Совета Европы по вопросам гендерного равенства и прав женщин, проводящими исследование на тему "Участие женщин России в процессе принятия решений в области политики и общественной жизни", - говорится в сообщении.
Уточняется, что стороны обменялись мнениями, практиками в сфере продвижения гендерного равенства, а также наметили дальнейшие векторы взаимодействия в рамках проекта "Сотрудничество в области реализации Национальной стратегии действий Российской Федерации в интересах женщин на 2017–2022 годы". В ходе общения Москалькова также рассказала представителям членам Совета Европы о работе, проводимой аппаратом федерального омбудсмена по защите прав женщин.
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Татьяна МоскальковаСовет ЕвропыРоссияВ мире
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