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РИА Новости

В Калининграде задержали мужчину, сообщившего о "минировании" ночного клуба

19:30 17.09.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Автомобиль полиции . Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 17 сен - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали мужчину, которого подозревают в заведомо ложном сообщении о минировании ночного клуба в Калининграде, сообщила журналистам начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.
Как рассказали в полиции, 14 сентября этого года в дежурную часть отдела полиции от оператора службы "112" поступила информация о звонке неизвестного мужчины, который сообщил о том, что один из ночных клубов в Ленинградском районе Калининграда заминирован. Проверка показала, что сообщение ложное. Личность звонившего установили в кратчайшие сроки, им оказался ранее не судимый 35-летний безработный калининградец.
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"Анонимный звонок поступил в ночь на воскресенье. Поднятые по тревоге экстренные службы сообщение не подтвердили. Вместе с тем, объяснить зачем был сделан ложный звонок, причем с мобильного телефона, зарегистрированного на своего знакомого, калининградец так и не смог", - сказала Поставничая.
В отношении задержанного следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 Уголовного кодекса РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное с причинением крупного ущерба). Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 3 до 5 лет со штрафом до 700 тысяч рублей.
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