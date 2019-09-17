В Калининграде задержали мужчину, сообщившего о "минировании" ночного клуба

КАЛИНИНГРАД, 17 сен - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали мужчину, которого подозревают в заведомо ложном сообщении о минировании ночного клуба в Калининграде, сообщила журналистам начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.

Как рассказали в полиции, 14 сентября этого года в дежурную часть отдела полиции от оператора службы "112" поступила информация о звонке неизвестного мужчины, который сообщил о том, что один из ночных клубов в Ленинградском районе Калининграда заминирован. Проверка показала, что сообщение ложное. Личность звонившего установили в кратчайшие сроки, им оказался ранее не судимый 35-летний безработный калининградец.

"Анонимный звонок поступил в ночь на воскресенье. Поднятые по тревоге экстренные службы сообщение не подтвердили. Вместе с тем, объяснить зачем был сделан ложный звонок, причем с мобильного телефона, зарегистрированного на своего знакомого, калининградец так и не смог", - сказала Поставничая.