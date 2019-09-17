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РИА Новости

Украина пригрозила покинуть совещание ОБСЕ в Варшаве из-за Крыма

19:30 17.09.2019 (обновлено: 20:57 17.09.2019)
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© РИА Новости / Тарас Лариохин / Перейти в фотобанкШтаб-квартира ОБСЕ
Штаб-квартира ОБСЕ
© РИА Новости / Тарас Лариохин
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 17 сен — РИА Новости. Делегация Киева может покинуть совещание ОБСЕ по правам человека, которое проходит в Варшаве, сообщил постпред Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк.
Так дипломат отреагировал на то, что организаторы мероприятия не запретили выступать представителю Крыма, главному редактору "Крымской газеты" Марии Волконской.
"Отсутствие надлежащей реакции ведущих Варшавского совещания является неприемлемым. Делегация Украины покинула зал в знак протеста. В случае негативного развития Украина рассмотрит возможность покинуть совещание полностью", — написал Цымбалюк в Twitter.
Ранее сообщалось, что украинская делегация дважды безуспешно пыталась лишить Волконскую слова.
Главный редактор Крымской газеты Мария Волконская на совещании по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения ОБСЕ. 16 сентября 2019
Вчера, 06:47РИА Новости
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В первый раз журналисту пытались помешать накануне. Представитель украинской делегации призвал ОБСЕ не предоставлять площадку "для распространения точки зрения оккупационных властей".
Тем не менее Волконская выступила, а также пригласила присутствующих в Крым, чтобы оценить ситуацию с правами человека в регионе. Она подчеркнула, что республику ежегодно посещают по 150 иностранных делегаций.
Вторую попытку украинская делегация предприняла во вторник во время доклада по вопросам свободы СМИ.
По словам Волконской, когда стало понятно, что ее выступление состоится, зал заседания покинули представители делегаций из Канады, Франции и Украины. При этом делегации Канады и Франции вернулись в зал, когда представители Крыма уже не выступали.
Штаб-квартира ОБСЕ
16 сентября, 19:55Сказано в эфире
"Суть отношения". Политолог о выходке представителя Украины в ОБСЕУкраинская делегация попыталась в ОБСЕ лишить слова представителя Крыма. Комментируя в эфире радио Sputnik ситуацию, политолог Семен Уралов отметил, что такая позиция напоминает идеологию украинских националистов.
Данный поступок Волконская расценила как "нежелание слышать неудобную правду о жизни российского Крыма".
В ежегодной международной конференции ОБСЕ, которую организует в Варшаве Бюро по демократическим институтам и правам человека, принимают участие около полутора тысяч делегатов: представители правительств 57 государств — участников ОБСЕ, стран-партнеров, организаций гражданского общества, международных организаций и структур ОБСЕ. В течение десяти дней пройдут 18 рабочих заседаний, а также около ста сопутствующих мероприятий.
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ОБСЕМария ВолконскаяКрымРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Все этого только и ждут
17 сентября, 19:43
русский парень
142140000
Давай до свиданья!!!
17 сентября, 20:10
Alexx l
84230000
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