Украина пригрозила покинуть совещание ОБСЕ в Варшаве из-за Крыма

КИЕВ, 17 сен — РИА Новости. Делегация Киева может покинуть совещание ОБСЕ по правам человека, которое проходит в Варшаве, сообщил постпред Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк.

Так дипломат отреагировал на то, что организаторы мероприятия не запретили выступать представителю Крыма, главному редактору "Крымской газеты" Марии Волконской.

"Отсутствие надлежащей реакции ведущих Варшавского совещания является неприемлемым. Делегация Украины покинула зал в знак протеста. В случае негативного развития Украина рассмотрит возможность покинуть совещание полностью", — написал Цымбалюк в Twitter

Ранее сообщалось, что украинская делегация дважды безуспешно пыталась лишить Волконскую слова.

В первый раз журналисту пытались помешать накануне. Представитель украинской делегации призвал ОБСЕ не предоставлять площадку "для распространения точки зрения оккупационных властей".

Тем не менее Волконская выступила, а также пригласила присутствующих в Крым, чтобы оценить ситуацию с правами человека в регионе. Она подчеркнула, что республику ежегодно посещают по 150 иностранных делегаций.

Вторую попытку украинская делегация предприняла во вторник во время доклада по вопросам свободы СМИ.

По словам Волконской, когда стало понятно, что ее выступление состоится, зал заседания покинули представители делегаций из Канады, Франции и Украины. При этом делегации Канады и Франции вернулись в зал, когда представители Крыма уже не выступали.

Данный поступок Волконская расценила как "нежелание слышать неудобную правду о жизни российского Крыма".