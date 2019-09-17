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РИА Новости

Депутат Госдумы попросил Минтранс смягчить правила провоза ручной клади

19:25 17.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Письмо с предложением смягчить нормативы размера ручной клади, которую можно бесплатно перевозить на российских авиалиниях, направил замсекретаря генсовета "Единой России", депутат Госдумы Евгений Ревенко министру транспорта России Евгению Дитриху и главе комитета по транспорту нижней палаты парламента Евгению Москвичеву, сообщает пресс-служба партии.
Отмечается, что депутат предлагает изменить приказ Минтранса относительно минимальных габаритов ручной клади, которую можно провозить бесплатно, предусмотрев возможное отклонение размера клади на пять сантиметров по одной из сторон от установленных авиакомпанией требований. При этом общий вес ручной клади не должен превышать лимит ее бесплатного провоза.
"Конечно, человечное отношение к людям ни в каких инструкциях, увы, не пропишешь, но можно хотя бы расширить рамки этих дурацких калибраторов и сделать в правилах люфт. Рассчитываю, что министр внимательно отнесется к предложениям, изложенным в этом письме", - цитирует парламентария пресс-служба партии.
Подчеркивается, что ранее широкий общественный резонанс вызвала история, произошедшая в московском аэропорту Внуково. Сотрудники сервисной службы отказывались пускать пассажирку на рейс до Чебоксар в связи с якобы превышением лимита размера ручной клади.
Пассажиры проходят на посадку в самолет авиакомпании Победа в аэропорту Внуково
9 августа, 14:30Радио
Пассажиры "Победы" смогут провозить ноутбук сверх нормы ручной клади
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Евгений РевенкоЕвгений ДитрихМинистерство транспорта РФГосдума РФРоссияОбщество
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