Депутат Госдумы попросил Минтранс смягчить правила провоза ручной клади

"Конечно, человечное отношение к людям ни в каких инструкциях, увы, не пропишешь, но можно хотя бы расширить рамки этих дурацких калибраторов и сделать в правилах люфт. Рассчитываю, что министр внимательно отнесется к предложениям, изложенным в этом письме", - цитирует парламентария пресс-служба партии.