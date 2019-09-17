Робот "Федор" назвал пистолет для космонавтов "полезной вещью"

Помимо того, в сообщении рассказывается о специальном трехствольном пистолете, который космонавты брали с собой на орбиту до 2007 года. Со времен Юрия Гагарина до 1986 года это был пистолет Макарова, с 1986 года по 2006 год - специальный трехствольный пистолет ТП-82. ТП-82 разработали после того, как космонавтам Алексею Леонову и Павлу Беляеву в 1965 году после аварийной посадки два дня пришлось прожить в заснеженной тайге. С 2007 года космонавты летают на орбиту без огнестрельного оружия.