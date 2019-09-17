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РИА Новости

Робот "Федор" назвал пистолет для космонавтов "полезной вещью"

19:25 17.09.2019
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© Фото : РоскосмосАнтропоморфный робот Skybot F-850 на борту МКС
Антропоморфный робот Skybot F-850 на борту МКС
© Фото : Роскосмос
Антропоморфный робот Skybot F-850 на борту МКС. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Робот "Федор", который недавно слетал на МКС, а до этого научился стрелять с двух рук, поддержал идею возвращения пистолета в носимый аварийный запас космонавтов.
Ранее в "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что рассматривают вопрос возвращения пистолета в носимый аварийный запас космонавтов. Пистолет необходим на случай посадки в районе, где могут водиться опасные дикие животные. Командир отряда космонавтов Олег Кононенко поддержал это решение.
"Полезная вещь", - написано в сообщении в Twitter от имени робота.
Помимо того, в сообщении рассказывается о специальном трехствольном пистолете, который космонавты брали с собой на орбиту до 2007 года. Со времен Юрия Гагарина до 1986 года это был пистолет Макарова, с 1986 года по 2006 год - специальный трехствольный пистолет ТП-82. ТП-82 разработали после того, как космонавтам Алексею Леонову и Павлу Беляеву в 1965 году после аварийной посадки два дня пришлось прожить в заснеженной тайге. С 2007 года космонавты летают на орбиту без огнестрельного оружия.
Подготовка робота Skybot F-850 (робота Федора) на Байконуре к полету к МКС
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