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РИА Новости
Новости Подмосковья

Первая семья из Солнечногорска получила набор "Я родился в Подмосковье"

19:51 17.09.2019
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© Официальный Интернет-портал Правительства Московской областиНабор для новорожденного "Я родился в Подмосковье"
Набор для новорожденного Я родился в Подмосковье
© Официальный Интернет-портал Правительства Московской области
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. В Солнечногорске первый набор для новорожденного "Я родился в Подмосковье" получила семья Пипеевых. У Екатерины и Сергея родилась дочь Полина. Об этом сообщил телеканал "360".
У супругов была возможность выбрать денежную компенсацию или набор для новорожденной. Екатерина и Сергей выбрали второе и признались, что детские вещи нужнее. Пара стала первой семьей из Солнечногорска, которая выбрала подарочный набор. Его вручил глава городского округа Владимир Слепцов.
"Я вам желаю, чтобы ваша жизнь была счастливой, чтобы малыш рос счастливый, он вас радовал и окружал любовью, а вы окружали это прекрасное сокровище своей любовью", — отметил Владимир Слепцов.
Мать с новорожденным ребенком
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В набор весом около 10 килограммов входит более 50 вещей – все, что нужно семье в первый год жизни малыша. Среди средств для ухода есть и сезонные вещи: вязаный комбинезон или легкий костюм для похода в ясли.
"Красивой девочке — красивый подарок, красивый костюм и другие принадлежности", — отметил отец новорожденной Полины.
Альтернатива подарочному набору — денежная компенсация в размере 20 тысяч рублей. У многодетных семей она пользуется популярностью, поскольку в таких семьях достаточно детских вещей, а пары с первым ребенком чаще нуждаются в наборе. Врачи также отметили, что подарочный набор будет полезен в первый год жизни новорожденного.
"Коробка очень достойная, красивая, там очень много полезных вещей. Мы это освещаем в своем Instagram. У нас каждый вторник — день открытых дверей. Мы демонстрируем девочкам в прямом эфире этот подарочный набор", — рассказала заместитель главного врача ГБУЗ МО "Солнечногорская ЦРБ" по детству и родовспоможению Мария Холдина.
Подарки от губернатора в Московской области начали выдавать с 1 сентября. Главное условие его получения — регистрация ребенка в Подмосковье и гражданство РФ минимум одного из родителей.
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Новости ПодмосковьяСолнечногорский районВладимир СлепцовМосковская область
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