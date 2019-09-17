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РИА Новости

Крупнейший в России троллейбусный завод продлил простой до 30 сентября

19:18 17.09.2019
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© Фото : ЗАО "Тролза"Митинг солидарности с крупнейшим в России троллейбусным заводом "Тролза", расположенным в городе Энгельс, Саратовской области. 20 апреля 2019
Митинг солидарности с крупнейшим в России троллейбусным заводом Тролза, расположенным в городе Энгельс, Саратовской области. 20 апреля 2019
© Фото : ЗАО "Тролза"
САРАТОВ, 17 сен - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Крупнейший в России производитель троллейбусов "Тролза" во вторник продлил до 30 сентября режим простоя для работников, сообщили РИА Новости в министерстве занятости, труда и миграции Саратовской области.
"Тролза" с марта перевела около половины работников в режим простоя и сообщила в центр занятости о возможном сокращении 500 из свыше 800 работников. Главный инженер завода Олег Стрельников сообщал РИА Новости, что для запуска производства предприятию требуются оборотные средства - около 470 миллионов рублей. В правительстве области отмечали, что совместно с собственниками "Тролзы" продолжают переговоры о привлечении на завод эффективного инвестора и собственника.
"В центр занятости населения города Энгельса подана информация о том, что на ЗАО "Тролза" установлен режим простоя для 126 работников с 17 по 30 сентября. На предприятии объяснили введение этой меры производственной необходимостью", - сказала собеседница агентства.
Ранее депутат Госдумы от Саратовской области Николай Панков сообщил, что Минпромторг РФ создал рабочую группу для решения вопроса с оздоровлением "Тролзы", в число возможных инвесторов завода входят "Трансмашхолдинг", группа "Синара" и "Камаз". Ситуацию на "Тролзе" взял под контроль спикер Госдумы Вячеслав Володин. Банк "Россия" 29 августа подал в саратовский арбитраж иск о банкротстве "Тролзы" из-за задолженности в размере около 190 миллионов рублей. Суд оставил иск без движения до 4 октября. К этому сроку банк должен устранить ряд процессуальных нарушений, в том числе представить документ об уплате госпошлины и актуальные выписки из единого реестра юридических лиц в отношении заявителя и должника.
Троллейбус марки Мегаполис, произведенный на заводе Тролза в Саратове
30 августа, 14:48РИА Новости
Банк "Россия" потребовал признать банкротом троллейбусный завод "Тролза"
"Тролза" (ранее "Завод имени Урицкого") - российская машиностроительная компания, крупнейшее в России предприятие по производству троллейбусов. Завод основан в 1868 году. Находится в городе Энгельсе Саратовской области. Выпускал вагоны и платформы для железной дороги, с 1951 года выпускает троллейбусы. На сегодняшний день более 70% всех троллейбусов в РФ созданы ЗАО "Тролза". Энгельсские троллейбусы работают на линиях 86 городов России и за рубежом, в том числе в Аргентине, Таджикистане и Киргизии.
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Министерство промышленности и торговли РФСаратовская областьРоссияТрансмашхолдингОбщество
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