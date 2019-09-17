Крупнейший в России троллейбусный завод продлил простой до 30 сентября

САРАТОВ, 17 сен - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Крупнейший в России производитель троллейбусов "Тролза" во вторник продлил до 30 сентября режим простоя для работников, сообщили РИА Новости в министерстве занятости, труда и миграции Саратовской области.

"Тролза" с марта перевела около половины работников в режим простоя и сообщила в центр занятости о возможном сокращении 500 из свыше 800 работников. Главный инженер завода Олег Стрельников сообщал РИА Новости, что для запуска производства предприятию требуются оборотные средства - около 470 миллионов рублей. В правительстве области отмечали, что совместно с собственниками "Тролзы" продолжают переговоры о привлечении на завод эффективного инвестора и собственника.

"В центр занятости населения города Энгельса подана информация о том, что на ЗАО "Тролза" установлен режим простоя для 126 работников с 17 по 30 сентября. На предприятии объяснили введение этой меры производственной необходимостью", - сказала собеседница агентства.

Ранее депутат Госдумы от Саратовской области Николай Панков сообщил, что Минпромторг РФ создал рабочую группу для решения вопроса с оздоровлением "Тролзы", в число возможных инвесторов завода входят "Трансмашхолдинг", группа "Синара" и "Камаз". Ситуацию на "Тролзе" взял под контроль спикер Госдумы Вячеслав Володин. Банк "Россия" 29 августа подал в саратовский арбитраж иск о банкротстве "Тролзы" из-за задолженности в размере около 190 миллионов рублей. Суд оставил иск без движения до 4 октября. К этому сроку банк должен устранить ряд процессуальных нарушений, в том числе представить документ об уплате госпошлины и актуальные выписки из единого реестра юридических лиц в отношении заявителя и должника.